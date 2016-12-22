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Крупный петербургский рынок выставлен на торги
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Крупный петербургский рынок выставлен на торги
Санкт-Петербург и область, 13 фев, 12:24
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Крупный петербургский рынок выставлен на торги
Фото: Сергей Коньков/Интерпресс

Фонд имущества Петербурга выставил на торги Кузнечный рынок. Согласно условиям конкурса, новый арендатор должен будет вложить в модернизацию рынка 295 млн руб. Отметим, что поиск нового арендатора является частью большой стратегии Смольного по превращению «колхозных рынков» Петербурга в фудкорты, креативные пространства и т.д., о которой подробно писал РБК Петербург. Однако бывший арендатор Кузнечного рынка может помешать этим планам.

Новые требования

Как сообщается на сайте фонда, прием заявок на участие в аукционе начался сегодня и продлится до 12 марта, сами торги состоятся 14 марта. Смольный рассчитывает получать с нового арендатора минимум 14,4 млн руб. в год. Договор заключается на срок 15 лет.

Под торговые места на рынке по условиям конкурса должно быть предназначено не менее 60% площадей. Из них 80% должна составлять сельскохозяйственная продукция, при этом не менее 10% торговых мест должно предоставляться фермерским хозяйствам на льготных условиях.

Рыночный фудкорт

С 1997 по 2017 годы рынком управляло ООО «Кузнечный рынок». Однако летом прошлого года компания получила уведомление от Смольного о расторжении договора аренды. Аналогичные письма получили арендаторы ​Московского, Невского и Ломоносовского рынков. По словам чиновников, существующая модель работы рынков неэффективна из-за высоких цен и пустующих торговых площадей. Кроме того, арендные ставки позволяют арендатору получать высокий доход от сдачи в субаренду, а город не получает экономического эффекта, говорили в Смольном.

Одновременно Фонд имущества провел конкурс идей для «перезапуска рынков». По Кузнечному рынку было предложено сразу шесть концепций, одна из них предполагала создание на его площадях туристического центра с шоу-площадкой и фудкортом. Однако в итоге чиновники так и не выбрали ни одной концепции.

Сам рынок был передан во временное управление госучреждению — «Агентству по развитию имущественного комплекса».

Опасный прецедент

ООО «Кузнечный рынок» тем временем подало несколько исков к комитету имущественных отношений Смольного и Фонду имущества с требованием признать незаконным расторжение договора аренды рынка. Кроме того, компания оспорила отказ чиновникам в предоставлении ООО права выкупа здания. Все иски рассматриваются сейчас в Арбитражной суде Петербурга и Ленобласти.

Как ранее писали СМИ, ситуация с Кузнечным рынком может стать прецедентом, который поставит под угрозу планы Смольного и в отношении других городских рынков. Зампредседателя правления потребительского общества «Санкт-Петербургские сельскохозяйственные рынки» и глава Торжковского рынка Леонид Яцук отмечал в этой связи: «Сейчас все операторы, затаив дыхание, следят за тем, что будет с Кузнечным. Но то, что все будут бороться, очевидно».

Совладелица ООО «Кузнечный рынок» Анастасия Котченко говорит, что будет участвовать в новых торгах, но одновременно продолжит судиться с городской администрацией.

Справка

Здание Кузнечного рынка построено в 1922-1927 годах в стиле неоклассицизм. С момента постройки в нем располагался сельскохозяйственный рынок. В 1967 году здание было признано объектом культурного наследия регионального значения.

Автор: Мария Буравцева, Роман Кизыма.
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