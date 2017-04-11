Известный петербургский ресторан выходит на масс-маркет

Управляющий партнер компании White Group Игорь Пращенко (Фото: РБК Петербург )

Ресторан FermA начинает поставлять кондитерскую продукцию в петербургские гипермаркеты. Об этом РБК Петербург рассказал управляющий партнер компании White Group (включает рестораны и кондитерские FermA и ресторан «Чайка») Игорь Пращенко.

По словам И. Пращенко, через неделю первая партия кондитерских изделий от FermA появится в одном из петербургских гипермаркетов «Лента». Эту информацию подтвердили и в пресс-службе ретейлера. Точное количество магазинов сети, где будет представлена FermA, пока не определено, рассказали РБК Петербург компании «Лента».

Ассортимент поставок будет включать пять наименований, рассказал Н. Пращенко. По его словам, набор позиций, представленных на полках «Ленты», будет идентичен ассортименту в кондитерских и ресторанах FermA. Цены также не будут отличаться от тех, по которым изделия продаются в кондитерских FermA.

Необходимость расширения сети сбыта И. Пращенко связывает с увеличением спроса. «Многие гости жалуются, что не всегда можно до нас добраться. Хотелось, чтобы мы стали более доступными», — добавляет И. Пращенко.

«Продукция FermA нам интересна, потому что она достаточно известна в Санкт-Петербурге и пользуется большим спросом как у посетителей ресторана, так и у людей, которые пользуются доставкой», — пояснили РБК Петербург в пресс-службе «Ленты».

Пока ресторан будет использовать собственные мощности, сказал Н. Пращенко. В будущем проект предусматривает расширение производства.

«Сейчас мы не снимали помещения под цех, но у нас на примете есть несколько вариантов, в которые можно войти и запустить производство в достаточно короткие сроки», — рассказал РБК Петербург Н. Пращенко.

Сумму инвестиций в расширение производства бизнесмен раскрыть отказался. Стоимость проекта будет зависеть от конфигурации оборудования, полагает бывший гендиректор кондитерского объединения «Любимый край» Дмитрий Байков. По его оценкам, затраты на увеличение производства FermA могут составить от 10 до 50 млн руб.

Заявленный проект FermA не будет массовым, уверен Д. Байков. «Максимальный объем спроса на всю сеть «Лента» составит несколько десятков тонн кондитерских изделий в месяц, а массовое производство с поточными линиями — это сотни тонн», — пояснил Д. Байков РБК Петербург.