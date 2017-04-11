Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,25 56,71 EUR Нал. 70,54 69,76 USD Бирж. 56,85 +0,19 EUR Бирж. 70,13 +0,38 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9125,80 -476,20 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,98 -0,78% DJIA 25182,82 -0,60% Nasdaq 7591,55 +0,41% FTSE 7214,76 -0,13%
Известный петербургский ресторан выходит на масс-маркет
Лента новостей
НТВ отказался принимать меры после угроз корреспонденту в Лондоне 22:00, Общество «Росатом» привлек китайцев к добыче урана в России 21:46, Бизнес В США россиянин Мартышев частично признал вину в кибермошенничестве 21:45, Общество МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика
Известный петербургский ресторан выходит на масс-маркет
Санкт-Петербург и область, 11 апр 2017, 15:32
0
Известный петербургский ресторан выходит на масс-маркет
Управляющий партнер компании White Group Игорь Пращенко (Фото: РБК Петербург )

Ресторан FermA начинает поставлять кондитерскую продукцию в петербургские гипермаркеты. Об этом РБК Петербург рассказал управляющий партнер компании White Group (включает рестораны и кондитерские FermA и ресторан «Чайка») Игорь Пращенко.

По словам И. Пращенко, через неделю первая партия кондитерских изделий от FermA появится в одном из петербургских гипермаркетов «Лента». Эту информацию подтвердили и в пресс-службе ретейлера. Точное количество магазинов сети, где будет представлена FermA, пока не определено, рассказали РБК Петербург компании «Лента».

Ассортимент поставок будет включать пять наименований, рассказал Н. Пращенко. По его словам, набор позиций, представленных на полках «Ленты», будет идентичен ассортименту в кондитерских и ресторанах FermA. Цены также не будут отличаться от тех, по которым изделия продаются в кондитерских FermA.

Необходимость расширения сети сбыта И. Пращенко связывает с увеличением спроса. «Многие гости жалуются, что не всегда можно до нас добраться. Хотелось, чтобы мы стали более доступными», — добавляет И. Пращенко.

«Продукция FermA нам интересна, потому что она достаточно известна в Санкт-Петербурге и пользуется большим спросом как у посетителей ресторана, так и у людей, которые пользуются доставкой», — пояснили РБК Петербург в пресс-службе «Ленты».

Пока ресторан будет использовать собственные мощности, сказал Н. Пращенко. В будущем проект предусматривает расширение производства.

«Сейчас мы не снимали помещения под цех, но у нас на примете есть несколько вариантов, в которые можно войти и запустить производство в достаточно короткие сроки», — рассказал РБК Петербург Н. Пращенко.

Сумму инвестиций в расширение производства бизнесмен раскрыть отказался. Стоимость проекта будет зависеть от конфигурации оборудования, полагает бывший гендиректор кондитерского объединения «Любимый край» Дмитрий Байков. По его оценкам, затраты на увеличение производства FermA могут составить от 10 до 50 млн руб.

Заявленный проект FermA не будет массовым, уверен Д. Байков. «Максимальный объем спроса на всю сеть «Лента» составит несколько десятков тонн кондитерских изделий в месяц, а массовое производство с поточными линиями — это сотни тонн», — пояснил Д. Байков РБК Петербург.

Автор: Ксения Юркина.
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» Политика
Умер Олег Табаков Общество
«Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.