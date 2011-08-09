В Дагестане в масштабной драке погибли 7 мужчин и 3-летний ребенок

В ходе массовой драки, произошедшей в ночь на 9 августа 2011г. в Дагестане, погибли семь человек, в том числе ребенок.

В ходе массовой драки, произошедшей в ночь на 9 августа 2011г. в Дагестане, погибли семь человек, в том числе ребенок.



Пять участников массовой потасовки скончались от полученных ранений на месте, еще двое – в местной больнице, сообщили РБК в МВД республики.



Конфликт, переросший в перестрелку, начался около 1:30 мск на 10 км автодороги Шамилькала — Ботлих около автозаправки в 2 км от села Гимры Унцукульского района Дагестана. В результате потасовки погибли четверо мужчин 1987 и 1982 г.р., двое мужчин 1986 и 1985 г.р. и трехлетняя девочка.



На месте инцидента на АЗС полицейские обнаружили Toyota Land Cruiser-100 без государственных номеров, а на территории соседнего села Унцукуль – автомобили ВАЗ-2109 и ВАЗ-2114 с пробоинами от пуль на заднем стекле. Кроме того, сотрудники МВД изъяли охотничье нарезное оружие "Сайга-М" калибра 7,62 мм.



Ведется розыск преступников. В операции задействованы около 300 человек личного состава. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.