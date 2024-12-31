 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Одессе демонтировали памятник Высоцкому

В Одессе демонтировали памятник Высоцкому у здания киностудии
Памятник с 2012 года стоял у здания Одесской киностудии, где Высоцкий снялся в нескольких фильмах, в том числе в «Место встречи изменить нельзя»
Фото: DecolonizationUkraine / Telegram
Фото: DecolonizationUkraine / Telegram

В Одессе демонтировали памятник барду, поэту и актеру Владимиру Высоцкому, стоявший у здания местной киностудии, передает «Страна».

Издание показало кадры, на которых видно, как памятник грузят в эвакуатор. Телеграм-канал «Типичная Одесса» сообщил о начале демонтажа еще 30 декабря.

Памятник Владимиру Высоцкому в Одессе представлял собой бронзовую скульптуру, размещенную на постаменте. Она изображает артиста с распростертыми руками и прикрытыми глазами.

Статуя была установлена у здания Одесской киностудии в сентябре 2012 года по инициативе местного предпринимателя и оппозиционного политика, экс-депутата Верховной рады Игоря Маркова. Как отмечает «Iнтент», власти тогда поддержали инициативу. Марков в 2016 году после освобождения из тюрьмы в Италии уехал в Россию, утверждал ТСН.

Место для памятника выбрали возле главного корпуса Одесской киностудии, где Высоцкий снялся в восьми художественных фильмах, в том числе в картине «Место встречи изменить нельзя».

Президент Эстонии не увидел причины сносить памятник Барклаю де Толли
Политика
Памятник Барклаю-де-Толли в Тарту

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве в семье военного связиста, ветерана Великой Отечественной войны, и переводчицы с немецкого языка. В годы войны находился в эвакуации в Оренбургской области. С 1949 года семья жила в коммунальной квартире в доме в Большом Каретном переулке в Москве.

В 1960 году Владимир Высоцкий окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ. За годы творческой деятельности он написал около 600 песен и более 100 стихотворений. 16 лет играл на сцене театре на Таганке, за это время вышли 15 спектаклей с его участием, в том числе «Герой нашего времени», «Антимиры», «Пугачев», «Вишневый сад» и «Гамлет». Параллельно Высоцкий снимался в кино, в его фильмографии более 30 проектов.

Высоцкий умер в 1980 году в возрасте 42 лет.

После начала российской спецоперации на Украине стали сносить памятники, связанные с Россией, Российской империей и СССР. Только в Одессе были снесены памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Президент России Владимир Путин называл практику сноса памятников в соседних странах «потрясающим невежеством». Снос памятников советским воинам, по его мнению, является глумлением над историей.

Читайте РБК в Telegram.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК

Как сервировать новогодний стол. Инструкция

Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Одесса Владимир Высоцкий демонтаж
Материалы по теме
Памятник главе уголовного сыска Российской империи установили в Москве
Общество
Президент Эстонии не увидел причины сносить памятник Барклаю де Толли
Политика
На Украине демонтировали памятник советскому конструктору танков Котину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 09:38 Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 09:38
NYT узнала, что Маск с выборов живет в резиденции ТрампаПолитика, 12:10
Радиоактивный пепел и Трамп: каким 2024 год видели в старом кино и книгахСоциальная экономика, 12:00
В Шостке в Сумской области прогремели взрывыПолитика, 11:57
Яромир Ягр лишился четырех зубов во время матча чемпионата ЧехииСпорт, 11:54
В Одессе демонтировали памятник ВысоцкомуОбщество, 11:31
Лучшие моменты 2024 года в спорте. ФотогалереяСпорт, 11:14
В аэропорту Казани сняли ограничения на полетыПолитика, 11:13
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Армия России заняла 214 населенных пунктов за 2024 годПолитика, 10:58
Сборная Латвии вышла в плей-офф на молодежном чемпионате мира по хоккеюСпорт, 10:53
В Херсонской области рассказали об ограничениях в новогоднюю ночьПолитика, 10:48
Панарин набрал 500-е очко в составе «Рейнджерс» и побил клубный рекордСпорт, 10:35
Российский шахматист проспал партию на ЧМ по блицу и не вышел в плей-оффСпорт, 10:20
Ким Чен Ын поздравил Путина с Новым годом и пожелал «года победы»Политика, 10:17
Что привело к ослаблению рубля в 2024 году и что будет с курсом в 2025-мФинансы, 10:07