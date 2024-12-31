В Одессе демонтировали памятник Высоцкому

Памятник с 2012 года стоял у здания Одесской киностудии, где Высоцкий снялся в нескольких фильмах, в том числе в «Место встречи изменить нельзя»

Фото: DecolonizationUkraine / Telegram

В Одессе демонтировали памятник барду, поэту и актеру Владимиру Высоцкому, стоявший у здания местной киностудии, передает «Страна».

Издание показало кадры, на которых видно, как памятник грузят в эвакуатор. Телеграм-канал «Типичная Одесса» сообщил о начале демонтажа еще 30 декабря.

Памятник Владимиру Высоцкому в Одессе представлял собой бронзовую скульптуру, размещенную на постаменте. Она изображает артиста с распростертыми руками и прикрытыми глазами.

Статуя была установлена у здания Одесской киностудии в сентябре 2012 года по инициативе местного предпринимателя и оппозиционного политика, экс-депутата Верховной рады Игоря Маркова. Как отмечает «Iнтент», власти тогда поддержали инициативу. Марков в 2016 году после освобождения из тюрьмы в Италии уехал в Россию, утверждал ТСН.

Место для памятника выбрали возле главного корпуса Одесской киностудии, где Высоцкий снялся в восьми художественных фильмах, в том числе в картине «Место встречи изменить нельзя».

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве в семье военного связиста, ветерана Великой Отечественной войны, и переводчицы с немецкого языка. В годы войны находился в эвакуации в Оренбургской области. С 1949 года семья жила в коммунальной квартире в доме в Большом Каретном переулке в Москве. В 1960 году Владимир Высоцкий окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ. За годы творческой деятельности он написал около 600 песен и более 100 стихотворений. 16 лет играл на сцене театре на Таганке, за это время вышли 15 спектаклей с его участием, в том числе «Герой нашего времени», «Антимиры», «Пугачев», «Вишневый сад» и «Гамлет». Параллельно Высоцкий снимался в кино, в его фильмографии более 30 проектов. Высоцкий умер в 1980 году в возрасте 42 лет.

После начала российской спецоперации на Украине стали сносить памятники, связанные с Россией, Российской империей и СССР. Только в Одессе были снесены памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Президент России Владимир Путин называл практику сноса памятников в соседних странах «потрясающим невежеством». Снос памятников советским воинам, по его мнению, является глумлением над историей.