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Военная операция на Украине ,  
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Президент Эстонии не увидел причины сносить памятник Барклаю де Толли

Сюжет
Военная операция на Украине
Памятник Барклаю-де-Толли в Тарту
Памятник Барклаю-де-Толли в Тарту (Фото: Alta Falisa / Wikipedia)

В эстонском Тарту не планируют демонтировать памятник русскому военачальнику и государственному деятелю, генерал-фельдмаршалу Михаилу Барклаю де Толли (1761-1818). Об этом заявил президент страны Алар Карис в интервью порталу национального гостелерадио ERR.

Он напомнил, что в Латвии памятник военному решили убрать. «Мы не видим причины, по которой следовало бы убрать его из Тарту. Он часть нашей культуры, и что с того, что во многом это немецко-шотландская культура. Все-таки он отсюда родом, и нам нравится считать таких героев своими», — сказал глава государства.

По его словам, людей надо больше просвещать в части исторического контекста: почему сложилось так, а не иначе. Карис также добавил, что «культуру и то, что происходит сейчас в Украине, не стоит путать».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В октябре Комитет по финансовым и административным вопросам Рижской думы решил демонтировать несколько памятников, в том числе памятник Михаилу Барклаю де Толли. Мэр латвийской столицы Эдвард Ратниекс назвал статую «символом российского империализма» и заявил, что «ее дни сочтены». Монумент могут перевезти в Калининградскую область, где в мае 1818 года умер полководец.

Михаил Барклай де Толли родился в 1761 году в Лифляндской губернии (современные Латвия и Эстония). Он исполнял обязанности главнокомандующего Русской армией в начале Отечественной войны 1812 года, в период отъезда из армии Александра I до назначения Михаила Кутузова. В заграничном походе русской армии 1813-1814 годов командовал объединенной русско-прусской армией в составе сил союзников.

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