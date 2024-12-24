Президент Эстонии не увидел причины сносить памятник Барклаю де Толли
В эстонском Тарту не планируют демонтировать памятник русскому военачальнику и государственному деятелю, генерал-фельдмаршалу Михаилу Барклаю де Толли (1761-1818). Об этом заявил президент страны Алар Карис в интервью порталу национального гостелерадио ERR.
Он напомнил, что в Латвии памятник военному решили убрать. «Мы не видим причины, по которой следовало бы убрать его из Тарту. Он часть нашей культуры, и что с того, что во многом это немецко-шотландская культура. Все-таки он отсюда родом, и нам нравится считать таких героев своими», — сказал глава государства.
По его словам, людей надо больше просвещать в части исторического контекста: почему сложилось так, а не иначе. Карис также добавил, что «культуру и то, что происходит сейчас в Украине, не стоит путать».
В октябре Комитет по финансовым и административным вопросам Рижской думы решил демонтировать несколько памятников, в том числе памятник Михаилу Барклаю де Толли. Мэр латвийской столицы Эдвард Ратниекс назвал статую «символом российского империализма» и заявил, что «ее дни сочтены». Монумент могут перевезти в Калининградскую область, где в мае 1818 года умер полководец.
Михаил Барклай де Толли родился в 1761 году в Лифляндской губернии (современные Латвия и Эстония). Он исполнял обязанности главнокомандующего Русской армией в начале Отечественной войны 1812 года, в период отъезда из армии Александра I до назначения Михаила Кутузова. В заграничном походе русской армии 1813-1814 годов командовал объединенной русско-прусской армией в составе сил союзников.
Читайте РБК в Telegram.
El Pais узнала, как Киев хочет добиться возвращения беженцев
Центробанк объяснил опасность снижения ключевой ставки
В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Какой алкоголь пили на Руси. Подборка
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Правительство запретило майнинг в десяти регионах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов