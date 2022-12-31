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В аэропортах Москвы отменили или задержали около 100 рейсов

В московских аэропортах отменили или задержали почти 100 рейсов
Фото: Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК

По меньшей мере 32 рейса задержаны и 67 отменены в московских аэропортах, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

По состоянию на 11:59 мск, наибольшее число отмен зафиксировано в Шереметьево — 61 рейс. Еще семь задерживаются. В Домодедово больше всего задержанных рейсов (15), отменен один. Во Внуково отменили пять рейсов и задержали еще десять.

В пресс-службе аэропорта Домодедово РБК сообщили, что он работает штатно, отмен и задержек рейсов из-за погодных условий нет. «Видимость в районе аэродрома позволяет воздушным судам беспрепятственно совершать взлет и посадку», — рассказали там.

Во Внуково также заявили о штатном режиме работы и сказали, что отмен рейсов из-за метеоусловий нет. «Задействовано необходимое количество многофункциональной снегоуборочной техники, спецмашин для распределения химреагентов и обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

РБК обратился за комментарием в пресс-службы Шереметьево.

В последний день года в Москве синоптики обещают мокрый снег, дождь, гололедицу и ветер 5-10 м/с. Температура воздуха 31 декабря составит от плюс 1 до плюс 3. До вечера 2 января в столице действует предупреждение о гололедице. «Погода потенциально опасна», — говорится на сайте Гидрометцентра.

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Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков говорил, что в новогоднюю ночь и в первые дни праздников, начиная от центра Европейской части России, будет оттепель. При этом в следующие дни возможно похолодание: столбики термометров днем могут опуститься до минус 8 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнял, в последние дни 2022 года в Москве выпадет много снега, который не растает в новогоднюю ночь.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Анастасия Серова Анастасия Серова
аэропорты Внуково Домодедово Шереметьево задержка рейсов новости
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