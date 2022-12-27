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Вильфанд пообещал москвичам много снега на Новый год

Роман Вильфанд пообещал много снега в Москве в новогоднюю ночь
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В последние дни 2022 года в Москве выпадет много снега, который не растает в новогоднюю ночь. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«В предновогодние дни — и сегодня, и в ночь на среду, в среду — выпадет большое количество снега. Он будет местами сильный, как минимум высота достигнет около 25 см, а по норме — менее 20 см», — отметил синоптик.

31 декабря и в ночь на 1 января в Москве будут небольшие осадки. Могут пройти мокрый снег или дождь, но снежный покров из-за этого существенно не растает, пояснил он. «Снег такой, что и бабу лепить можно снежную, и детишек на санках катать, и на лыжах можно кататься. Погода мягкая», — добавил синоптик.

Температура воздуха в Москве и соседних областях, по словам Вильфанда, будет держаться на уровне нуля градусов и ночью, и днем.

«31 декабря от минус 3 до плюс 2 градусов в течение ночи и дня. И 1 января аналогичная ситуация», — сказал Вильфанд.

Обычно, когда приходит такая погода, снега мало, а в этот раз будет много, подытожил он.

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Ранее синоптик рассказывал, что на большей части территории России на Новый год температура будет на уровне климатической нормы. Погоду, которую ожидают в Москве, он называл «супермягкой».

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