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В Москве после ледяного дождя задержали и отменили более 60 рейсов

В трех аэропортах Москвы после ледяного дождя задержали и отменили более 60 рейсов

В трех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — на фоне снегопада отменили и задержали более 60 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 7:50 мск Внуково задержали 13 рейсов, еще восемь отменили. В Домодедово отменили также восемь рейсов, вылет еще 19 задержали. Из Шереметьево с опозданием должны вылететь 11 самолетов, пять рейсов было отменено.

Сервис считает задержкой отклонение от расписания на 30 минут и более.

В пресс-службе Внуково РБК сказали, что работают в штатном режиме. «Отмен рейсов по метеоусловиям во Внуково на данный момент нет. Есть переносы рейсов по решению авиакомпании, из-за позднего прибытия воздушных судов в аэропорт, а также задержки рейсов, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью», — отметили в пресс-службе. Во Внуково добавили, что приняли рейсы из других московских аэропортов, где самолеты не смогли сесть.

В Домодедово также сказали РБК, что работают в штатном режиме, а отклонения в расписании связаны с противообледенительной обработкой лайнеров, отмен рейсов нет. «Видимость в районе аэродрома достаточна и позволяет воздушным судам беспрепятственно совершать взлет и посадку. <...> Обе взлетно-посадочные полосы воздушной гавани работают без ограничений и задействованы для приема и отправки ВС», — сказали в пресс-службе.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Шереметьево.

Гидрометцентр сообщал об оранжевом уровне опасности из-за ледяного дождя, передает информационный центр правительства Москвы. Режим будет действовaть до 10:00 мск 22 декaбря.

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Пресс-служба Главного управления МЧС России по столице со ссылкой на прогноз Росгидромета сообщала, что 22 декабря в Москве прогнозируются осадки (мокрый снег, дождь), местами ледяной дождь, гололед и налипание мокрого снега.

Десятки рейсов в аэропортах Москвы задержали и отменили также накануне.  Утром 21 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила РБК, что к вечеру в Москве ожидается потепление, возможен ледяной дождь. «Увы, такая погода на Русской равнине надолго», — заявляли синоптики. С 22 декабря и до конца недели показания термометров будут колебаться в диапазоне от плюс 1 до плюс 2 градусов, при этом сильных осадков, вероятно, не будет.

Теги
Москва авиарейсы московские аэропорты отмена рейсов задержка рейсов новости
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