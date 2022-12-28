Синоптики предсказали оттепель в новогоднюю ночь

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В новогоднюю ночь и первые дни праздников в Москве возможна оттепель, температура будет от минус двух до плюс двух, сообщили РБК синоптики.

«В эти дни над регионами средней полосы будут преобладать теплые воздушные массы. Погода, начиная от центра европейской части России, сохранится оттепельная. Будут небольшие или умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега», — рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. И отметил, что такая погода может сохраниться до 2–3 января.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова пояснила, что температура в эти дни будет выше климатической нормы примерно на 6–7 градусов. «Снег останется, но он будет в фазе мокрого снега», — добавила она.

Оба эксперта не исключили, что в следующие дни возможно похолодание. Синенков прогнозирует, что днем температура может опуститься до минус восьми градусов, в ночные часы — до минус 15.

«Погода очень переменчивая, могут следовать один циклон за другим, а потом между ними будет прорежка - и может быть более морозная погода», — заявила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что погода в новогоднюю ночь в Москве может быть «супермягкой». Холода возможны в Красноярском крае, Омской и Новосибирской областях, где температура будет ниже нормы на 4–5 градусов.