Синоптики предсказали оттепель в новогоднюю ночь

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 74,18 (+1,56) Инвестиции, 27 дек, 19:16
Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 69,93 (+1,49) Инвестиции, 27 дек, 19:16
Самой дефицитной профессией в 2022 году стали токари Общество, 05:06
В России с 2023 года разрешили проходить дактилоскопию в любом регионе Общество, 05:05
Россияне перечислили мечты на остающиеся дни 2022 года Life, 05:00
В Испании задержали судно с более 4 т гашиша благодаря плохой погоде Общество, 04:19
Синоптики предсказали оттепель в новогоднюю ночь Общество, 04:03
Работница подала в суд на Apple из-за увольнения после жалобы на абьюзера Общество, 04:02
Меркель исключила свое участие в урегулировании конфликта на Украине Политика, 03:33
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
Россияне назвали свои главные страхи перед искусственным интеллектом Общество, 03:00
Windows вновь стал доступен для скачивания с сайта Microsoft для россиян Технологии и медиа, 02:44
Посол КНР призвал США к сосуществованию как единый мир с общим будущим Политика, 02:26
Захарова процитировала Высоцкого в ответ на переименование улицы в Изюме Политика, 02:09
Москалькова попросила проверить арест инспектора после пожара в приюте Общество, 01:56
Кадыров сообщил о больших потерях и деморализации ВСУ в Донбассе Политика, 01:18
В Узбекистане завели дело после смерти 18 детей из-за препарата от ОРВИ Общество, 01:13
Общество ,  
0 

Синоптики предсказали оттепель в новогоднюю ночь

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В новогоднюю ночь и первые дни праздников в Москве возможна оттепель, температура будет от минус двух до плюс двух, сообщили РБК синоптики.

«В эти дни над регионами средней полосы будут преобладать теплые воздушные массы. Погода, начиная от центра европейской части России, сохранится оттепельная. Будут небольшие или умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега», — рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. И отметил, что такая погода может сохраниться до 2–3 января.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова пояснила, что температура в эти дни будет выше климатической нормы примерно на 6–7 градусов. «Снег останется, но он будет в фазе мокрого снега», — добавила она.

Оба эксперта не исключили, что в следующие дни возможно похолодание. Синенков прогнозирует, что днем температура может опуститься до минус восьми градусов, в ночные часы — до минус 15.

«Погода очень переменчивая, могут следовать один циклон за другим, а потом между ними будет прорежка - и может быть более морозная погода», — заявила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что погода в новогоднюю ночь в Москве может быть «супермягкой». Холода возможны в Красноярском крае, Омской и Новосибирской областях, где температура будет ниже нормы на 4–5 градусов.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
центр Фобос Новый Год зимние праздники новости Погода
Материалы по теме
Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается оттепель
Общество
Синоптик Гидрометцентра назвала срок потепления в Москве
Общество
В Москве и области ввели желтый уровень погодной опасности из-за гололеда
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter