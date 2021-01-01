В Петербурге задержали устраивавших розыгрыши лжесиловиков

Фирма организовывала розыгрыш-захват людей, который проводили переодетые в форму силовых структур люди. Для того, чтобы их задержать, полиция провела операцию на автозаправке, заблокировав машину лжесиловиков

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Полиция задержала группу людей, которые переодевались в форму сотрудников спецслужб и устраивали розыгрыши за деньги, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Там рассказали, что среагировали на обращение регионального управления Росгвардии, которое сообщило, что в Петербурге действует частная фирма, организующая шоу с захватом людей. Захват проводят люди, одетые в форму силовиков

Операция прошла на автомобильной заправке, которая располагается на проспекте Шаумяна. Микроавтобус с ряжеными силовиками был блокирован настоящими полицейскими и сотрудниками Росгвардии. «Сейчас обоих «спецназовцев», наряженных в форму спецподразделения, везут в отдел полиции для привлечения к ответственности за незаконное использование форменного обмундирования правоохранительных органов», — цитирует ТАСС представителя МВД.

Сообщается, что участники розыгрыша были одеты в бронежилеты, маски, форму с шевронами силовых структур, а также имели при себе охолощенные пистолеты Стечкина.