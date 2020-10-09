Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 12:49
Дуров обвинил Apple в нежелании брать ответственность за свои правила Технологии и медиа, 21:10 В Бишкеке ввели режим чрезвычайного положения Политика, 21:02 Как Botkin.AI диагностирует рак, турберкулез и коронавирус РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 20:48 Златан Ибрагимович вылечился от коронавируса Спорт, 20:46 Пранкеры признались в розыгрыше парламентариев Дании от лица Тихановской Общество, 20:42 Российский рынок ипотеки установил новый рекорд по выданным кредитам Недвижимость, 20:40 Прежде, чем начать инвестировать: ответы на главные вопросы РБК и Финансовая платформа, 20:12 Молодежная сборная России забила четыре мяча в отборочной игре Евро-2021 Спорт, 19:57 Черчесов прокомментировал вызов нового защитника в сборную России Спорт, 19:53 Первого зампреда «Траста» арестовали до 30 ноября Общество, 19:46 Как получить диплом Global EMBA в Австрии, не уезжая надолго из России РБК и WU Executive Academy, 19:42 Минкультуры опровергло запрет на продажу билетов зрителям старше 65 лет Общество, 19:37 Реакция Лаврова на слова главы МИД Дании о поддержке санкций. Видео Политика, 19:31 Дитя войны. Главное о потенциальном новичке «Спартака» Викторе Мозесе Спорт, 19:30
Общество ,  
0 

Пранкеры признались в розыгрыше парламентариев Дании от лица Тихановской

Слева направо: Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Слева направо: Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) сообщили, что позвонили членам датского парламента от лица экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом РБК заявил Столяров.

Неизвестный, выдав себя за Тихановскую, принял участие в онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента Дании 6 октября.

«Да, мы поговорили с датским парламентом от лица Тихановской», — сказал он.

В начале онлайн-заседания «Тихановская» сообщила о проблемах с камерой, поэтому ее лица на экране не было видно. Парламентарии поняли, что «что-то не так» только через 40 минут после начала встречи.

Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании парламента Дании
Политика
Фото:Kay Nietfeld / dpa / ТАСС

В парламенте отметили, что во время заседания не говорилось ничего, что могло бы скомпрометировать датскую внешнюю политику. «На встрече обсуждалась нынешняя политическая ситуация в Белоруссии. Рассматривались формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека», — говорится в сообщении датского парламента.

В сентябре пранкеры от лица Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы разыграли председателя Европейского парламента Давида Сассоли. Во время разговора Сассоли пригласил Тихановскую на заседание Европарламента.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию
пранкеры Светлана Тихановская Вован и Лексус
Материалы по теме
Пранкеры Вован и Лексус сообщили о розыгрыше главы Европарламента
Общество
Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании парламента Дании
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter