Пранкеры признались в розыгрыше парламентариев Дании от лица Тихановской

Слева направо: Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) сообщили, что позвонили членам датского парламента от лица экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом РБК заявил Столяров.

Неизвестный, выдав себя за Тихановскую, принял участие в онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента Дании 6 октября.

«Да, мы поговорили с датским парламентом от лица Тихановской», — сказал он.

В начале онлайн-заседания «Тихановская» сообщила о проблемах с камерой, поэтому ее лица на экране не было видно. Парламентарии поняли, что «что-то не так» только через 40 минут после начала встречи.