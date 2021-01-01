В центре Грозного убили двух полицейских
В центре Грозного в результате перестрелки погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства «Интерфакс» рассказал, что помимо двух погибших двое полицейских были ранены.
По его словам, неизвестные открыли огонь из автоматического оружия на улице Мира. Собеседник агентства сообщил, что преступников было двое и они в ходе перестрелки были застрелены.
По информации ТАСС, инцидент произошел на проспекте Путина. Собеседник агентства рассказал, что один из преступников, атаковавших силовиков, был в результате убит, а второй ранен.