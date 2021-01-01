В центре Грозного убили двух полицейских

В результате перестрелки был застрелен один из участников нападения

Фото: Таисия Боршигова / ТАСС

В центре Грозного в результате перестрелки погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства «Интерфакс» рассказал, что помимо двух погибших двое полицейских были ранены.

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По его словам, неизвестные открыли огонь из автоматического оружия на улице Мира. Собеседник агентства сообщил, что преступников было двое и они в ходе перестрелки были застрелены.

По информации ТАСС, инцидент произошел на проспекте Путина. Собеседник агентства рассказал, что один из преступников, атаковавших силовиков, был в результате убит, а второй ранен.