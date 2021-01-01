Что изменится в российских законах в 2021 году

Пенсии

С 1 января страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%. Средняя сумма выплат на конец 2021 года составит 16 245 руб.

В 2021 году продолжится реформа по повышению пенсионного возраста. На пенсию смогут выйти женщины, родившиеся в первой половине 1965 года, и мужчины, родившиеся в первой половине 1960-го. Это предусмотрено реформой 2018 года. Увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин до 60 будет проходить поэтапно и окончательно завершится в 2028 году.

Маткапитал

В 2021 году материнский капитал будет проиндексирован на 3,7%. Выплата на первого ребенка составит 483 882 руб., на второго — 639 432 руб. Если на первого ребенка материнский капитал уже был получен, то на второго семьям выдадут доплату 155 550 руб.

С 1 января можно будет использовать маткапитал на первоначальный взнос по сельской ипотеке.

Кроме того, с 1 января сократятся сроки рассмотрения обращений граждан. Пенсионный фонд должен будет в течение десяти дней принять решение по заявлениям о распоряжении средствами. В исключительных случаях эти сроки могут быть увеличены до 20 дней. После принятия положительного решения средства поступят в течение трех рабочих дней.

Карта «Мир»

В 2021 году расширится список торговых сайтов-агрегаторов, обязанных принимать к оплате карты национальной системы платежных карт (НСПК) «Мир». В период с 1 марта до 30 июня 2021 года под действие закона попадут площадки с объемом выручки более 30 млн руб., а с 1 июня порог выручки снизится до 20 млн руб.

Налоги

С 2021 года перестанет действовать плоская шкала НДФЛ: граждане с доходом более 5 млн руб. в год (более 416 тыс. руб. в месяц) будут платить 15%, а не 13% (сам закон вступил в силу в декабре 2020-го, но фактически уплата налогов по новым правилам произойдет уже в новом году). Предполагается, что в 2021-м бюджет получит от этого дополнительно 60 млрд руб., а деньги пойдут на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

С 1 января появится налог на вклады более 1 млн руб. Ставка составит 13%, а облагаться налогом будут проценты, а не сама сумма вклада. Мера не распространится на процентные доходы, полученные в 2020 году. Освобождения от налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков не предусмотрено.

С 2021 года будут применяться новые правила перерасчета имущественных налогов физлиц. Например, перерасчет будет производиться, если у гражданина возникла льгота, которая не была учтена при начислении налога. Земельный налог можно будет пересчитать при снижении кадастровой стоимости объекта. А перерасчет транспортного налога нельзя будет проводить, если он приводит к увеличению его суммы.

Автомобили

С 1 марта 2021 года автовладельцев ждут новые правила техосмотра: обязательная фотофиксация процедуры, а также перевод диагностических карт в электронный вид. Закон должен был вступить в силу еще в 2020 году, но из-за пандемии сроки были перенесены.

С 1 января заработают обновленные требования к комплектации автомобильной аптечки первой помощи. В них включены две одноразовые медицинские маски, увеличено количество упаковок стерильных салфеток, исключены бактерицидные лейкопластыри, стерильные бинты и стерильный перевязочный пакет, а также бинты малой ширины. Кроме того, теперь водители имеют право комплектовать аптечку самостоятельно.

С 1 января автомобильный знак «Инвалид» перестанет действовать. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо оформить электронное разрешение на парковку путем внесения сведений о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов.

Маркировка

С 1 января вводится обязательная маркировка товаров легкой промышленности. Новый закон обязывает продавцов также промаркировать не реализованные до 1 января остатки. На это у бизнеса есть время до февраля 2021-го.

С 1 января маркировать ювелирные изделия надо в обязательном порядке, а с 1 июля в России разрешен оборот только маркированных драгоценностей. В тестовом режиме инициатива работает с 1 декабря 2020 года.

Предустановка приложений

1 апреля вступит в силу требование об обязательной предустановке отечественного ПО из специального перечня на ввозимые в Россию гаджеты и Smart TV. Оно должно было заработать еще летом 2020 года, но из-за пандемии сроки неоднократно переносились.

Криптовалюта

1 января вступит в силу закон «О цифровых финансовых активах». Он дает определения криптовалютам, разрешает легально их продавать и покупать, но запрещает использование криптовалют в качестве платежного средства на территории России.

Вытрезвители

1 января вступит в силу закон о создании в России системы вытрезвителей. Полиция получит право доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, в специальные организации. Регионы смогут создавать вытрезвители на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

Общепит

С 1 января в силу вступит новая редакция правил оказания услуг общественного питания. Владельцы ресторанов обязаны будут информировать о цене на блюда, чаевых и сервисном сборе. Они также не смогут обязать посетителя оплачивать сборы, не указанные в прейскуранте.

Психоневрологические интернаты

С 1 января заработают новые правила для ПНИ. Пациентов обязаны будут размещать по два-три человека в помещениях квартирного типа. Ранее они могли проживать по шесть человек в помещениях коридорного типа.

Предусмотрен запрет на использование лекарственных средств в немедицинских целях, на применение физического стеснения и изоляции. Новые положения также закрепляют необходимость обеспечить пациентам ПНИ активный образ жизни, социализацию, помощь в профессиональном обучении и трудоустройстве.

Противопожарная безопасность

С 1 января жителям многоквартирных домов запрещено будет хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах. Также запрещено оставлять без присмотра на балконах и лоджиях свечи и непотушенные сигареты. Владельцы газовых плит должны проводить их техобслуживание. Решетки на окнах подвалов должны открываться. Нарушителей ждут штрафы в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб. На территории частных домов запрещено сжигать мусор и разводить костры.

Пляжи

С 1 января вступят в силу новые правила пользования пляжами. К водоемам нельзя будет брать с собой животных, кроме собак-поводырей. Посетителям пляжей также запретят играть в спортивные игры в не отведенных для этого местах, купаться при подъеме на пляже красного или черного флага и кататься на маломерных судах.

Бизнес

С 1 января 2021 года ИТ-компании получат льготы по налогу на прибыль и страховым взносам. Страховые взносы снизятся в совокупном размере до 7,6% (на пенсионное страхование — 6%, на медицинское — 0,1%, на социальное — 1,5%), а налог на прибыль — до 3%.

С 2021 года рыбопромышленные компании будут получать компенсации на строительство краболовных судов на верфях Дальнего Востока. Размер компенсации — 20%, но не более 340 млн руб.

С 1 января вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, отменяющие льготы по НДПИ (налогу на добычу полезных ископаемых) для выработанных месторождений и сверхвязкой нефти, а также корректирующие параметры НДД (налога на дополнительный доход). Минфин пояснял такое решение необходимостью восполнить выпадающие доходы бюджета и тем, что нефтяники неэффективно используют льготы.

В то же время будут предоставлены льготы для резидентов Арктической зоны — по налогу на прибыль, НДС и НДПИ.