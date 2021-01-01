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Что изменится в российских законах в 2021 году

В новом году россиян ждет множество изменений в законодательстве: перерасчет НДФЛ, регулирование удаленной работы, льготы для ИТ-компаний и другие. Главные новшества в законах 2021 года — в обзоре РБК
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Удаленка

С 1 января вступят в силу поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе. Работодатели смогут перевести сотрудников на постоянную, временную или комбинированную удаленку, ее условия должны быть прописаны в трудовом договоре или дополнительном соглашении. При чрезвычайных ситуациях перевод сотрудников на дистанционную работу теперь возможен без их согласия, но только при условии предоставления всего необходимого оборудования. Переход на удаленку не может стать причиной понижения зарплаты, а уволить сотрудника на дистанционке можно, если он не выходит на связь более двух дней.

МРОТ

С 1 января минимальный размер оплаты труда составит 12 792 руб., превысив прожиточный минимум трудоспособного населения (этот показатель в целом по стране будет равен 11 653 руб.). В соответствии с новым законом МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться не на основе потребительской корзины, а из медианного дохода (это означает, что половина работающих граждан получают больше этой величины, а половина — меньше).

Пенсии

С 1 января страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%. Средняя сумма выплат на конец 2021 года составит 16 245 руб.

В 2021 году продолжится реформа по повышению пенсионного возраста. На пенсию смогут выйти женщины, родившиеся в первой половине 1965 года, и мужчины, родившиеся в первой половине 1960-го. Это предусмотрено реформой 2018 года. Увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин до 60 будет проходить поэтапно и окончательно завершится в 2028 году.

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Маткапитал

В 2021 году материнский капитал будет проиндексирован на 3,7%. Выплата на первого ребенка составит 483 882 руб., на второго — 639 432 руб. Если на первого ребенка материнский капитал уже был получен, то на второго семьям выдадут доплату 155 550 руб.

С 1 января можно будет использовать маткапитал на первоначальный взнос по сельской ипотеке.

Кроме того, с 1 января сократятся сроки рассмотрения обращений граждан. Пенсионный фонд должен будет в течение десяти дней принять решение по заявлениям о распоряжении средствами. В исключительных случаях эти сроки могут быть увеличены до 20 дней. После принятия положительного решения средства поступят в течение трех рабочих дней.

Карта «Мир»

В 2021 году расширится список торговых сайтов-агрегаторов, обязанных принимать к оплате карты национальной системы платежных карт (НСПК) «Мир». В период с 1 марта до 30 июня 2021 года под действие закона попадут площадки с объемом выручки более 30 млн руб., а с 1 июня порог выручки снизится до 20 млн руб.

Налоги

С 2021 года перестанет действовать плоская шкала НДФЛ: граждане с доходом более 5 млн руб. в год (более 416 тыс. руб. в месяц) будут платить 15%, а не 13% (сам закон вступил в силу в декабре 2020-го, но фактически уплата налогов по новым правилам произойдет уже в новом году). Предполагается, что в 2021-м бюджет получит от этого дополнительно 60 млрд руб., а деньги пойдут на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

С 1 января появится налог на вклады более 1 млн руб. Ставка составит 13%, а облагаться налогом будут проценты, а не сама сумма вклада. Мера не распространится на процентные доходы, полученные в 2020 году. Освобождения от налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков не предусмотрено.

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Pro
Фото:Paul White / AP

С 2021 года будут применяться новые правила перерасчета имущественных налогов физлиц. Например, перерасчет будет производиться, если у гражданина возникла льгота, которая не была учтена при начислении налога. Земельный налог можно будет пересчитать при снижении кадастровой стоимости объекта. А перерасчет транспортного налога нельзя будет проводить, если он приводит к увеличению его суммы.

Автомобили

С 1 марта 2021 года автовладельцев ждут новые правила техосмотра: обязательная фотофиксация процедуры, а также перевод диагностических карт в электронный вид. Закон должен был вступить в силу еще в 2020 году, но из-за пандемии сроки были перенесены.

Техосмотр по новым правилам: что ждет водителей в 2021 году
Авто
Фото:Егор Алеев / ТАСС

С 1 января заработают обновленные требования к комплектации автомобильной аптечки первой помощи. В них включены две одноразовые медицинские маски, увеличено количество упаковок стерильных салфеток, исключены бактерицидные лейкопластыри, стерильные бинты и стерильный перевязочный пакет, а также бинты малой ширины. Кроме того, теперь водители имеют право комплектовать аптечку самостоятельно.

С 1 января автомобильный знак «Инвалид» перестанет действовать. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо оформить электронное разрешение на парковку путем внесения сведений о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов.

Маркировка

С 1 января вводится обязательная маркировка товаров легкой промышленности. Новый закон обязывает продавцов также промаркировать не реализованные до 1 января остатки. На это у бизнеса есть время до февраля 2021-го.

С 1 января маркировать ювелирные изделия надо в обязательном порядке, а с 1 июля в России разрешен оборот только маркированных драгоценностей. В тестовом режиме инициатива работает с 1 декабря 2020 года.

Предустановка приложений

1 апреля вступит в силу требование об обязательной предустановке отечественного ПО из специального перечня на ввозимые в Россию гаджеты и Smart TV. Оно должно было заработать еще летом 2020 года, но из-за пандемии сроки неоднократно переносились.

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Технологии и медиа
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Криптовалюта

1 января вступит в силу закон «О цифровых финансовых активах». Он дает определения криптовалютам, разрешает легально их продавать и покупать, но запрещает использование криптовалют в качестве платежного средства на территории России.

Вытрезвители

1 января вступит в силу закон о создании в России системы вытрезвителей. Полиция получит право доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, в специальные организации. Регионы смогут создавать вытрезвители на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

Общепит

С 1 января в силу вступит новая редакция правил оказания услуг общественного питания. Владельцы ресторанов обязаны будут информировать о цене на блюда, чаевых и сервисном сборе. Они также не смогут обязать посетителя оплачивать сборы, не указанные в прейскуранте.

Психоневрологические интернаты

С 1 января заработают новые правила для ПНИ. Пациентов обязаны будут размещать по два-три человека в помещениях квартирного типа. Ранее они могли проживать по шесть человек в помещениях коридорного типа.

Предусмотрен запрет на использование лекарственных средств в немедицинских целях, на применение физического стеснения и изоляции. Новые положения также закрепляют необходимость обеспечить пациентам ПНИ активный образ жизни, социализацию, помощь в профессиональном обучении и трудоустройстве.

Противопожарная безопасность

С 1 января жителям многоквартирных домов запрещено будет хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах. Также запрещено оставлять без присмотра на балконах и лоджиях свечи и непотушенные сигареты. Владельцы газовых плит должны проводить их техобслуживание. Решетки на окнах подвалов должны открываться. Нарушителей ждут штрафы в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб. На территории частных домов запрещено сжигать мусор и разводить костры.

Пляжи

С 1 января вступят в силу новые правила пользования пляжами. К водоемам нельзя будет брать с собой животных, кроме собак-поводырей. Посетителям пляжей также запретят играть в спортивные игры в не отведенных для этого местах, купаться при подъеме на пляже красного или черного флага и кататься на маломерных судах.

Бизнес

С 1 января 2021 года ИТ-компании получат льготы по налогу на прибыль и страховым взносам. Страховые взносы снизятся в совокупном размере до 7,6% (на пенсионное страхование — 6%, на медицинское — 0,1%, на социальное — 1,5%), а налог на прибыль — до 3%.

С 2021 года рыбопромышленные компании будут получать компенсации на строительство краболовных судов на верфях Дальнего Востока. Размер компенсации — 20%, но не более 340 млн руб.

С 1 января вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, отменяющие льготы по НДПИ (налогу на добычу полезных ископаемых) для выработанных месторождений и сверхвязкой нефти, а также корректирующие параметры НДД (налога на дополнительный доход). Минфин пояснял такое решение необходимостью восполнить выпадающие доходы бюджета и тем, что нефтяники неэффективно используют льготы.

В то же время будут предоставлены льготы для резидентов Арктической зоны — по налогу на прибыль, НДС и НДПИ.

Авторы
Дарья Минько, Анастасия Антипова
МРОТ пенсии техосмотр НДПИ нефть
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