В России началась маркировка ювелирной продукции в тестовом режиме

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В России с 1 декабря заработала в тестовом режиме маркировка ювелирных изделий. Пока она проводится добровольно. О сроках сообщало Министерство финансов.

У производителей есть ровно месяц, чтобы приспособиться к системе. С 1 января следующего года маркировка ювелирки станет обязательной, а с 1 июля в России будет разрешен оборот только маркированных драгоценных изделий.

«Ювелирные изделия — это то, чем по праву может гордиться Россия. Маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирной отрасли», — отмечал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Разработчиком и оператором системы маркировки ювелирных изделий стало АО «Гознак». Единственный акционер компании — Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). В состав совета директоров «Гознака» входит Моисеев. Компания внесена в перечень системообразующих организаций России, среди основных направлений ее деятельности — контроль и учет защищенной продукции, услуги по обработке и гарантированному хранению персональных электронных данных.