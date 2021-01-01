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В России началась маркировка ювелирной продукции в тестовом режиме

Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России с 1 декабря заработала в тестовом режиме маркировка ювелирных изделий. Пока она проводится добровольно. О сроках сообщало Министерство финансов.

У производителей есть ровно месяц, чтобы приспособиться к системе. С 1 января следующего года маркировка ювелирки станет обязательной, а с 1 июля в России будет разрешен оборот только маркированных драгоценных изделий.

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Фото:Игорь Иванко / АГН «Москва»

«Ювелирные изделия — это то, чем по праву может гордиться Россия. Маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирной отрасли», — отмечал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Разработчиком и оператором системы маркировки ювелирных изделий стало АО «Гознак». Единственный акционер компании — Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). В состав совета директоров «Гознака» входит Моисеев. Компания внесена в перечень системообразующих организаций России, среди основных направлений ее деятельности — контроль и учет защищенной продукции, услуги по обработке и гарантированному хранению персональных электронных данных.

РБК отправил запрос в Минфин.

Власти планируют ввести обязательную единую систему маркировки товаров до 2024 года. Она нацелена на борьбу с контрафактной продукцией. Маркировать товары обязаны производители и импортеры, дистрибьюторы, предприятия оптовой и розничной торговли. Благодаря специальным кодам покупатели смогут проверить подлинность товара, а госорганы проследить всю цепочку его движения.

Маркировка уже стала обязательной для меховых изделий, лекарств, обуви и табака, ее оператором выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Он был утвержден в 2017 году и принадлежит структурам совладельца USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому.

Специалисты Научно-исследовательского финансового института Минфина ранее подсчитывали, что в случае маркировки всех товаров народного потребления ежегодные затраты бизнеса составят 1,5 трлн руб. В среднем такие затраты прибавят 5,4% к стоимости товаров.

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Ряд производителей заявляли о массовых сбоях и проблемах при работе с системой маркировки. Так, на это жаловались фармкомпании, пармфюмерные фирмы, игроки обувного рынка.

В то же время власти отмечали положительное влияние маркировки на рынки, где она была запущена. В ЦРПТ указывали, что без маркировки невозможно точно установить объем контрафакта в той или иной области товаров. Оператор отмечал, что система уже показала эффективность там, где стала обязательной. В частности, после введения маркировки 23% новых участников на рынке продажи шуб стали передавать сведения в налоговую впервые, на табачном рынке зарегистрировали 18 новых производителей, за восемь месяцев текущего года объем поступлений табачных акцизов вырос на 59 млрд руб. по сравнению с тем же периодом прошлого года.

маркировка ювелирные изделия
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