Освобожденные бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года на майдане

Обстрел на площади Независимости в Киеве начался в пять утра. Протестующие открыли огонь именно «беркутовцам», тогда как сотрудники украинской милиции не применяли огнестрельное оружие, заявили бывшие сотрудники спецподразделения

Фото: Григорий Василенко / РИА Новости

Бывшие бойцы спецполка «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин, обвиняемые по делу о «евромайдане» и входящие в число пленных, которыми Донбасс обменялся с Украиной 29 декабря, рассказали в эфире «Россия 24» о начале обстрела «беркутовцев» на площади Независимости в Киеве (майдан Незалежности) в 2014 году.

По словам Зинченко, протестующие начали стрелять по сотрудникам правоохранительных органов в районе пяти утра. «Они сначала троих убили, 39 огнестрельных ранений. Потом убивают еще одного сотрудника нашего, Колю Симисюка и ранят еще нашего сотрудника, Рому Панченко», — добавил Зинченко.

Аброськин отметил, что стреляли именно по сотрудникам «Беркута», а огонь открыли со стороны киевской филармонии. «Вели огонь не по тем, кто, например, стоял в строю, а по тем, кто нес рацию, оказывал какую-то другую помощь», — уточнил Аброськин.

Он отметил, что сотрудники украинской милиции не применяли оружие.«Они применяли специальные средства и все, что регламентировано законом Украины про милицию. Никакого огнестрельного оружия не было», — сказал бывший «беркутовец».