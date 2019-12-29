Зеленский объяснил решение включить «беркутовцев» в обмен с Донбассом

Решение включить в список на обмен удерживаемыми лицами с республиками Донбасса бывших бойцов отряда «Беркут», участвовавших в событиях на Майдане, было политическим, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече освобожденных украинцев в киевском аэропорту Борисполь. Трансляция его речи велась в Facebook офиса украинского президента.

Он пояснил, что Киев согласился отдать «беркутовцев» ради того, чтобы вернуть украинских военнослужащих, пленных во время боев. «Если бы они остались — мы бы не получили наших разведчиков, не получили бы ребят, которые были в Дебальцево», — сказал он. Он подчеркнул, что освобождение бывших бойцов «Беркута» никак не отразится на расследование событий на Майдане в 2014 году.

«Я вам скажу: если бы у меня было сто «беркутовцев» и мне бы предложили одного разведчика, одного, то я бы им отдал сто «беркутовцев» и вернул бы живого разведчика», — добавил он.

Участники спецполка «Беркут» являются фигурантами так называемого дела снайперов. Киев обвиняет их в расстреле демонстрантов 20 февраля 2014 года на площади Независимости и улице Институтской. Всего в этом деле фигурируют 26 бывших бойцов киевского полка спецназа. Часть бойцов «Беркута», находившихся на Украине под стражей, были переданы сегодня ЛНР и ДНР в рамках обмена удерживаемыми лицами.