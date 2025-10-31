В Союзе писателей представили комикс о Сталине

Комикс является частью серии «историксов» писателя Святослава Рыбаса. Он рассказал, что идея таких графических романов возникла у него в ответ на вопрос, как передать исторические знания детям

Фото: Издательство «Проспект»

В Шолоховском зале Союза писателей России (СПР) состоялась презентация комикса-«историкса» члена правления союза Святослава Рыбаса и его дочери Екатерины Рыбас «Сталин. Двадцать уроков», сообщает СПР.

«Когда я уже стал дедом, задумался: как же мне получится передать знания моим внукам и другим детям? Ведь школа не всегда удовлетворит запросы детей и их родителей. Тогда мы с ребятами стали читать книги каждую неделю, а затем обсуждать их. В тот момент меня и осенила идея создать графическую историю России. Мои историксы», — рассказал Рыбас.

Серия уже включает комиксы об Александре Невском, Иване III и Иване IV, Петре Великом и др., новый посвящен Сталину. По мотивам «историксов» также собираются создать с привлечением технологий искусственного интеллекта 12-серийный фильм «ИИстория».

Рыбас — писатель-историк, автор политических биографий Сталина, Петра Столыпина, Андрея Громыко, Си Цзиньпина и др.; киноромана «Вожди», учебного пособия для студентов по истории России ХХ века, романов о Гражданской войне, пьес, исследований и т.д. Родился в 1946 году в Макеевке в Донбассе. Выпускник Донецкого горного техникума и Литературного института им. М. Горького. Работал в издательстве «Молодая гвардия», газете «Литературная Россия», на Центральном телевидении СССР и т. д.

В июле съезд КПРФ принял резолюцию о признании «ошибочным и политически предвзятым» доклада первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС. Тогда Хрущев подверг критике репрессии, нарушение принципа коллегиальности при принятии важных решений, депортацию народов и факт создания культа личности.

Согласно данным МВД СССР, составленным в конце 1953 года, за время руководства страной Сталиным органами ВЧК — ОГПУ — НКВД — НКГБ — МГБ были арестованы около 6 млн человек, из них осуждены 4,6 млн, почти 800 тыс. приговорены к расстрелу.