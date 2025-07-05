Съезд КПРФ принял резолюцию о признании доклада Хрущева о Сталине ошибкой

Речь идет о признании «ошибочным и политически предвзятым» доклада первого секретаря ЦК КПСС о культе личности Сталина, с которым тот выступил 25 февраля 1956 года на XX съезде КПСС

Участники XIX съезда КПРФ в оздоровительном комплексе «Снегири» в селе Рождествено Московской области (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Съезд КПРФ принял резолюцию о признании «ошибочным и политически предвзятым» доклада первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина на XX съезде КПСС сообщает «РИА Новости».

25 февраля 1956 года Никита Хрущев выступил с закрытым докладом на XX съезде КПСС, где раскритиковал политику Сталина. Он подверг критике репрессии, нарушение принципа коллегиальности при принятии важных решений, депортацию народов, создание культа личности Сталина. Согласно данным МВД СССР, составленным в конце 1953 года, за время руководства страной Иосифом Сталиным органами ВЧК — ОГПУ — НКВД — НКГБ — МГБ было арестовано 5 951 364 человека, из них осуждено 4 600 306 человек. К расстрелу приговорили 799 455 человек.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в 2016 году называл заслугами Владимира Ленина и Иосифа Сталина то, что они «всю империю собрали, девять тысяч заводов лучших построили, самую лучшую социальную политику дали, создали по сути ракетно-ядерное оружие и прорвались в космос». Он критиковал Хрущева за то, что тот попытался развенчать «ленинско-сталинскую модернизацию» и тем самым «совершил преступление перед народами».

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов весной этого года в интервью РБК утверждал, что данные о репрессиях Сталина были сильно преувеличены Хрущевым и что они были «инструментом укрепления власти». «Говорить о репрессиях нужно взвешенно, это был необходимый инструмент укрепления власти на тот момент», — считает Филимонов. На территории филиала Вологодского государственного музея-заповедника «Вологодская ссылка» был открыт памятник Сталину.

Владимир Путин в 2017 году в интервью режиссеру Оливеру Стоуну называл «излишнюю демонизацию Сталина» одним из способов, одним из путей атаки на Советский Союз и на Россию». Важно, чтобы политические репрессии больше не повторялись в истории страны, заявлял он в 2023 году на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В апреле этого года Путин обещал подумать над переименованием Волгограда в Сталинград, в том же месяце он присвоил волгоградскому аэропорту название «Сталинград».