Times рассказала о Лениных, Сталиных и укреплении позиций России в Индии

Times: пошлины США против Индии укрепили ее отношения с Россией
Политика США в адрес Индии привела к дефициту доверия между ними, в то же время выросли симпатии к России. Times отметила: раньше отношения Индии и СССР тоже были крепки, в стране можно до сих пор встретить людей с именем Ленин
Фото: Saikat Paul / Zuma / ТАСС
Фото: Saikat Paul / Zuma / ТАСС

Отношения России и Индии укрепляются на фоне введения американских пошлин в отношении индийских товаров, заявил The Times профессор Университета Джавахарлала Неру в Дели Раджан Кумар.

«Пророссийские настроения усилились после действий Трампа», — заявил ученый. По его словам, это связано не только с введением Трампом дополнительного тарифа в 25% из-за покупки Индией российской нефти (общий размер пошлины достиг 50%), но и его заявлений об участии в урегулировании эскалации между Индией и Пакистаном в мае. Пошлины Дели назвал несправедливой мерой и отвергал, что Трамп посредничал в разрешении конфликта.

Кумар пояснил, что в отношениях с США возник дефицит доверия, «это укрепило позиции России в отношении Индии», и пока Трамп возглавляет Белый дом, вряд ли можно восстановить утраченное доверие.

«Народные настроения очень пророссийские, без всякого сомнения. Народными настроениями руководят местные СМИ. Если вы посмотрите местные каналы и хиндиязычные газеты, там очень пророссийские настроения», — добавил профессор.

Издание в этом контексте отмечает, что в Индии в прошлом веке были сильны просоветские симпатии. В качестве доказательства она приводит существование населенных пунктов под названием Москва в стране и присвоение немалому числу людей имен коммунистических и советских вождей.

В частности, Times пообщалась с Лениным Виджаяном, родственники которого как раз живут в одной из одноименных российской столице деревень. «Мой дед назвал меня Лениным из-за своей идеологии, своей веры в коммунизм», — пояснил индиец. Также газета поговорила с жителем страны по имени Аядуре Сталин. Он рассказал, что родился уже после распада СССР, но тем не менее, тогда его родные еще верили в коммунизм, хотя в начале 2000-х разочаровались в этой идеологии.

«Я бы не сказал, что история доминирует в текущем или будущем принятии решений. История есть, она существует — но это не определяющий фактор текущих отношений», — сказал The Times бывший посол Индии в России Панкадж Саран. По его словам, «Индия не руководствуется эмоциями в своих расчетах, когда дело доходит до России».

