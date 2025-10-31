 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В России вынесли первый приговор коллектору из-за угрозы убийством

Суд в Краснодаре назначил 300 тыс. руб. штрафа коллектору, который угрожал убийством директору предприятия в Оренбурге, если тот не погасит просроченную задолженность по кредиту одного из работников

В России вынесли первый в истории приговор по уголовному делу о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности (ч.1 ст. 172.4 УК), заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Статья появилась в УК в июле 2023 года. Она устанавливает уголовную ответственность для коллекторов за незаконные действия по взысканию долгов, включая угрозы, применение насилия или распространение ложных сведений. По этой статье предусмотрено наказание от штрафа в 300 тыс. руб. до пяти лет лишения свободы.

Как рассказала Волк, директор одного из предприятий в Оренбурге обратился в полицию и сообщил, что с ним связался неизвестный, представившись специалистом по взысканию просроченной задолженности. 

По словам звонившего, один из сотрудников оренбургского предприятия задолжал по кредиту, а в качестве поручителя указал своего руководителя. После этого мужчина потребовал от главы организации вернуть деньги и угрожал в случае непогашения долга убить его и его близких родственников.

Кто такие коллекторы: как они работают и что имеют право делать
База знаний
Фото:Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press

Оренбургские полицейские установили и задержали звонившего. Им оказался 38-летний житель Краснодара, сотрудник коллекторской организации. В ходе обыска по месту его проживания изъяты смартфоны и сим-карты. Фоноскопическая экспертиза подтвердили, что именно он звонил потерпевшему.

Суд в Краснодаре назначил наказание в виде штрафа в 300 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

