В России вынесли первый приговор коллектору из-за угрозы убийством
В России вынесли первый в истории приговор по уголовному делу о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности (ч.1 ст. 172.4 УК), заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Статья появилась в УК в июле 2023 года. Она устанавливает уголовную ответственность для коллекторов за незаконные действия по взысканию долгов, включая угрозы, применение насилия или распространение ложных сведений. По этой статье предусмотрено наказание от штрафа в 300 тыс. руб. до пяти лет лишения свободы.
Как рассказала Волк, директор одного из предприятий в Оренбурге обратился в полицию и сообщил, что с ним связался неизвестный, представившись специалистом по взысканию просроченной задолженности.
По словам звонившего, один из сотрудников оренбургского предприятия задолжал по кредиту, а в качестве поручителя указал своего руководителя. После этого мужчина потребовал от главы организации вернуть деньги и угрожал в случае непогашения долга убить его и его близких родственников.
Оренбургские полицейские установили и задержали звонившего. Им оказался 38-летний житель Краснодара, сотрудник коллекторской организации. В ходе обыска по месту его проживания изъяты смартфоны и сим-карты. Фоноскопическая экспертиза подтвердили, что именно он звонил потерпевшему.
Суд в Краснодаре назначил наказание в виде штрафа в 300 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка