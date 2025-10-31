 Перейти к основному контенту
Общество
0

Минпромторг перенес изменение правил утильсбора на 1 декабря

Введение новых правил утильсбора отложили до 1 декабря. Первоначально планировалось, что в силу изменения вступят с 1 ноября
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Обновленная методика расчета утилизационного сбора начнет действовать в России с 1 декабря 2025 года, сообщил Минпромторг.

Согласно подготовленному ведомством проекту, базовая ставка утильсбора на легковые авто формируется на основании типа и объема двигателя, а его мощность влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Для физических лиц, которые ввозят транспортные средства в Россию для личного пользования, предлагается сохранить льготные коэффициенты на машины мощностью до 160 лошадиных сил: 3,4 тыс. руб. за новый автомобиль и 5,2 тыс. руб. за авто старше трех лет. Однако машины с мощностью двигателей от 160 л.с. попадут под коммерческие тарифы.

Утилизационный сбор — одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автотранспортных средств за переработку автомобилей после их эксплуатации. Его ввели в России в 2012 году.

Минпромторг опроверг данные, что отсрочка по утильсбору будет не для всех
Политика
Фото:Алексей Дружинин / Shutterstock

Об изменении правил утильсбора было объявлено 12 сентября. Его повышение необходимо в том числе из-за существования серых схем ввоза машин, когда под видом импорта для личного пользования автомобили привозят для перепродажи, объяснял глава Минпромторга Антон Алиханов.

Первоначально планировалось, что в силу изменения вступят с 1 ноября, но 14 октября вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу изучить возможность переноса вступления в силу новых правил расчета на месяц, до 1 декабря. Это последовало за обращением «Деловой России», которая сообщала о задержках доставки машин россиян, уже сделавших на них заказ.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Минпромторг новые правила утильсбор перенос Автомобили
