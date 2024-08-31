 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

ФСБ сообщила о задержании почти 300 подпольных оружейников в 51 регионе

ФСБ задержала 288 подпольных оружейников в 51 регионе и прекратила работу 92 подпольных мастерских. У фигурантов изъяли почти 500 кг взрывчатки, оружие и патроны

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией за два месяца лета задержали 288 подпольных оружейников в 51 регионе России. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства, передает ТАСС.

Всех фигурантов задержали в июне-июле 2024 года. Их подозревают в причастности к незаконному обороту оружия.

Задержания проводили в Москве, Севастополе и Крыму, ЛНР, ДНР, Дагестане, Башкортостане, республиках Алтай и Коми и в других регионах. Всего была перекрыта деятельность 92 подпольных мастерских.

ФСБ задержала молдованина с бомбой для подрыва водонасосной станции
Политика
Фото:ТАСС

«Из незаконного оборота изъято 586 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты, гранатометы, огнеметы, мины и гранаты)», — сообщили в ведомстве.

Также у оружейников изъяли более 467 кг пороха и тротила, 96 электродетонаторов и свыше 153 тыс. патронов различного калибра.

ФСБ регулярно проводит операции по пресечению незаконного оборота оружия. В марте сотрудники ведомства ликвидировали четыре подпольные мастерские только в Ленобласти.

Президент России Владимир Путин называл вопрос незаконного оборота оружия важным всегда, «особенно, имея в виду те условия, в которых мы живем». В октябре 2023 года на совещании с Совбезом президент поручил выявить каналы поставок и проанализировать меры ведомственного контроля, а также изучить возможности «для укрепления нормативно-правовой базы» в этой сфере.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
оборот оружия ФСБ задержание
Материалы по теме
ФСБ задержала молдованина с бомбой для подрыва водонасосной станции
Политика
ФСБ задержала жительницу Мариуполя за подготовку терактов
Политика
ФСБ заявила о задержании в ЛНР россиянина, подозреваемого в работе на СБУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
Евгения Беркович — РБК: «Я не жалею, что поставила «Финиста»Политика, 10:01
Как перевести деньги в Россию: все актуальные способыИнвестиции, 10:00
Сестра фигуранта дела о теракте в «Крокусе» переехала в РоссиюОбщество, 09:50
На Камчатке пропал вертолет Ми-8 с 22 людьми на бортуОбщество, 09:38
В деле о бронежилетах для Минобороны появятся новые фигурантыОбщество, 09:36
Дебютирует ли Соболев за «Зенит». Интриги тура РПЛСпорт, 09:31
Учителя предложили реформу ЕГЭ и ОГЭОбщество, 09:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Москве загорелось административное здание на Бережковской набережнойОбщество, 09:18
Как не дать провалу уничтожить вашу самооценку: 6 советов — Fast CompanyPro, 09:04
Что изменится в российских законах в сентябреОбщество, 09:03
Дефолт облигаций из-за долгов перед ФНС: как инвестору оценивать этот рискИнвестиции, 09:00
СК завел дело о теракте после обстрела БелгородаПолитика, 08:54
ФСБ сообщила о задержании почти 300 подпольных оружейников в 51 регионеОбщество, 08:51
Женщина получила ранение при обстреле ШебекиноПолитика, 08:51