ФСБ сообщила о задержании почти 300 подпольных оружейников в 51 регионе

ФСБ задержала 288 подпольных оружейников в 51 регионе и прекратила работу 92 подпольных мастерских. У фигурантов изъяли почти 500 кг взрывчатки, оружие и патроны

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией за два месяца лета задержали 288 подпольных оружейников в 51 регионе России. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства, передает ТАСС.

Всех фигурантов задержали в июне-июле 2024 года. Их подозревают в причастности к незаконному обороту оружия.

Задержания проводили в Москве, Севастополе и Крыму, ЛНР, ДНР, Дагестане, Башкортостане, республиках Алтай и Коми и в других регионах. Всего была перекрыта деятельность 92 подпольных мастерских.

«Из незаконного оборота изъято 586 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты, гранатометы, огнеметы, мины и гранаты)», — сообщили в ведомстве.

Также у оружейников изъяли более 467 кг пороха и тротила, 96 электродетонаторов и свыше 153 тыс. патронов различного калибра.

ФСБ регулярно проводит операции по пресечению незаконного оборота оружия. В марте сотрудники ведомства ликвидировали четыре подпольные мастерские только в Ленобласти.

Президент России Владимир Путин называл вопрос незаконного оборота оружия важным всегда, «особенно, имея в виду те условия, в которых мы живем». В октябре 2023 года на совещании с Совбезом президент поручил выявить каналы поставок и проанализировать меры ведомственного контроля, а также изучить возможности «для укрепления нормативно-правовой базы» в этой сфере.