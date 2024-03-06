ФСБ ликвидировала 4 подпольные оружейные мастерские в Петербурге и Ленобласти

ФСБ ликвидировала четыре подпольные оружейные мастерские в Ленобласти

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Федеральная служба безопасности ликвидировала четыре подпольные оружейные мастерские в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщила ТАСС пресс-служба регионального управления ФСБ.

У членов нелегальных мастерских изъяли 18 единиц огнестрельного оружия, среди которого были автоматы Калашникова, пистолет Шпагина, пистолет-пулемет Дягтярева, винтовка Мосина, револьвер Наган и др. Также у преступников изъяли около 7,2 тыс. патронов различного калибра и 2 кг взрывчатого вещества.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 и 5 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

В октябре 2023 года ФСБ сообщила, что с августа по сентябрь обнаружила в 38 регионах России 42 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Оперативно-разыскные мероприятия проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках и других российских регионах. В итоге силовики пресекли преступную деятельность 119 человек. У них изъяли 352 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.