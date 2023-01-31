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ФСБ задержала почти 100 подпольных оружейников за два месяца

ФСБ задержала 93 подпольных оружейника в 38 регионах и изъяла у них 250 единиц оружия

ФСБ задержала почти 100 подпольных оружейников за два месяца
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ноябре—декабре 2022 года задержали 93 подпольных оружейника в 38 регионах России. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Операции по пресечению незаконного оборота проводили вместе с Росгвардией и МВД. Все задержанные занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских, а затем нелегально сбывали их, полагают в спецслужбе.

ФСБ пресекла деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, сказано в сообщении. Их обнаружили в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Карелии, Северной Осетии, Татарстане, Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях и других регионах.

Сотрудники спецслужбы изъяли 253 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства, а также артиллерийские боеприпасы, патроны, 316 взрывателей, детонаторов и запалов, свыше 160 кг тротила и пороха, 16 подрывных машинок ПМ-4 и комплектующие для оружия.

ФСБ регулярно проводит операции по пресечению незаконного оборота оружия. В ноябре сотрудники спецслужбы задержали 68 человек, причастных к восстановлению и сбыту боевых средств гражданских образцов оружия в 31 регионе. Из незаконного оборота тогда изъяли более 300 единиц оружия.

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Теги
ФСБ оружие незаконный оборот
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