Учителя предложили реформу ЕГЭ и ОГЭ

Эксперты Рособрнадзора решили не прекращать публикацию демоверсий экзаменов и продумать учет результатов ОГЭ после 9 класса для дальнейшей учебы, а также внести изменения в ЕГЭ по нескольким предметам

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ОГЭ решили придать значимость

В Москве в пятницу завершилось Всероссийское общественное обсуждение вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации. За четыре дня эксперты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), учителя школ и преподавателями вузов обсудили, нужно ли менять существующие форматы экзаменов, процедуру их проведения и подготовки к ним.

Рособрнадзор на основе итогов обсуждения планирует сформировать предложения и направить их для утверждения законодателям. «Это не итоговое решение, это будет проект, который мы будем дорабатывать, согласовывать с экспертами и субъектами Российской Федерации», — сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что планируется сформировать дорожную карту по совершенствованию государственной итоговой аттестации до 2030.

Большинство участников обсуждения согласились, что результаты основного государственного экзамена (ОГЭ), который проводят в 9 классе, необходимо учитывать при поступлении в 10 класс или колледжи, сообщил по итогам дискуссии заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский. «Надо придать результатам ОГЭ определенную значимость», — сказал он, отметив что это потребует внесения изменений в законодательство.

О необходимости учитывать результаты ОГЭ для дальнейшего продолжения учебы в последние месяцы говорилось не раз. В частности это обсуждалось на расширенном заседании комитета Госдумы по просвещению в июле. Участники мероприятия тогда говорили, что результаты экзаменов после 9-го класса сейчас нигде не учитываются.

Единогласно все участники выступили против отмены итогового собеседования по русскому языку и сочинения в 9 классе. При этом они пришли к выводу, что процедуры необходимо совершенствовать. Подводя итоги обсуждения, директор Федерального института педагогических изменений Оксана Решетникова отметила, что итоговое собеседование требует выхода на другой формат проверки как с точки зрения проверяемых умений, так и критериев оценивания. Но, по словам Решетниковой, проработка нового формата собеседования займет не меньше двух лет.

В частности, в рамках обсуждения предложили учитывать как в собеседовании, так и в сочинении межпредметные связи — чтобы выпускник мог строить рассуждения не только на основе литературных текстов, но и на материале других предметов, например, истории.

Демоверсии экзаменов решили сохранить

Эксперты также рассмотрели предложение проводить ОГЭ и ЕГЭ в компьютерном формате. По словам Решетниковой, планируется изучить опыт регионов в проведении таких форм экзаменов в 9 классе. Для примера, в частности, планируется использовать опыт Москвы, где часть предметов ОГЭ уже сдается на компьютере. Но этот вопрос также потребует длительной проработки, итоги планируют предоставить к 2030 году, отметила Решетникова.

При обсуждении электронного формата сдачи ЕГЭ по гуманитарным предметам мнения также разошлись. Преподаватели в целом согласились, что тестовую часть экзамена возможно пройти электронно, но задания, требующие развернутых ответов, стоит оставить в письменном виде. Во-первых, считают учителя, у школьников не будет мотивации пользоваться печатной литературой, если процесс обучения и аттестации будет полностью электронным. Во-вторых, преподаватели отметили и другую проблему: школьники медленно и «плохо» печатают. По их словам, ученики часто не могут соблюсти правильную пунктуацию при написании текстов в электронном виде, так как не используют ее в обычных электронных переписках.

Разные позиции выразили преподаватели по поводу отмены публикации демонстрационных вариантов КИМ (демоверсий экзаменов). Сторонники отмены говорили, что такое решение позволит сократить вероятность «нарешивания» заданий и даст возможность проверить реальные знания выпускников. Противники предупреждали, что отмена публикации может негативно сказаться на сдаче.

«Если не будет демоверсии, ученик не будет представлять, какого типа задания в принципе могут быть на экзамене, а это может привести к дифференциации не по уровню знаний, а по тому, знаком ему этот формат задания или нет», — пояснил доцент кафедры лингводидактики и современных технологий иноязычного образования Института иностранных языков МПГУ Алексей Конобеев. Кроме того, отметил Конобеев, если ученик не представляет, с чем столкнется на экзамене, это резко повышает уровень стресса, что также оказывает влияние на конечный результат. Решетникова заявила, что этот вопрос требует более широкого обсуждения.

Эксперты также обсудили возможность использования искусственного интеллекта при проверке экзаменационных работ. «Искусственный интеллект входит в нашу жизнь, но пока полностью доверить ИИ проверку ответов участников ЕГЭ мы не можем», — заявила Решетникова.

Обсуждались и технические вопросы проведения экзаменов. Так все участники выступили за установку блокаторов мобильной связи в местах проведения аттестации. Но пока, отметил Круглинский, эту меру невозможно реализовать технически.

Участники обсуждения положительно оценили нововведение 2024 года — возможность пересдачи одного из экзаменов ЕГЭ. По словам Круглинского, некоторые эксперты предлагали дать выпускникам возможность по выбору предоставлять результаты основной сдачи или пересдачи (по нынешним правилам учитывается результат пересдачи), но большинство эту идею не поддержали.

Экзамен по литературе могут дополнить устной частью

Эксперты и преподаватели не поддержали разделение единого экзамена по русскому языку на базовый и профильный уровни по аналогии с математикой, сообщила Решетникова.

Обсуждалось предложение изменить критерии оценки на экзамене по русскому языку для выпускников, планирующих поступать на инженерно-технические специальности. Участники рассказывали, что школьники жалуются на то, что время подготовки к ЕГЭ по русскому языку могли бы посвятить приоритетным для себя предметам. Но большинство специалистов выразили мнение, что русский язык в первую очередь показывает грамотность и образованность выпускника, а это важно в любой специальности.

ФИПИ также планирует проработать вопрос о введении устной части в ЕГЭ по литературе для оценки выразительности чтения и риторики, хотя эту идею поддержали не все учителя. «Это явно не вопрос двух лет», — отметила Решетников.

В ЕГЭ по обществознанию и географии эксперты предложили выделить общую часть, обязательную для всех выпускников, и модульную, которая бы различалась в зависимости от выбранного ими дальнейшего направления обучения. В случае обществознания это может быть философия и социология, экономические направления, политология и право, а в случае географии вузы заинтересованы в проверке знаний выпускников по экономической либо физической географии, указала Решетникова.

Задания в ЕГЭ по истории планируют модернизировать с учетом актуальных исторических событий, а также включить вопросы краеведческой тематики.

Экзамены по точным и естественным наукам ждет обновление

Формат ЕГЭ по математике также предложили переформатировать: объединить базовый и профильный экзамен, разделив его при этом на две разные по сложности части. Так, набрав определенное количество баллов за задания первой части, которых выпускнику достаточно для получения аттестата или поступления в неспециализированные вузы, он сможет завершить экзамен. Чтобы набрать дополнительные баллы, нужно будет решить задания из второй части. Разработать новую модель и апробировать планируют к 2026 году.

Дискуссию вызвал вопрос о включении экспериментальной части в ЕГЭ по физике, химии и, возможно, биологии. В целом идею оценили положительно, но ее реализация вызывает сложности, связанные в том числе с наличием качественного оборудования и квалифицированных специалистов в каждом экзаменационном пункте. К тому же, считают эксперты, моделирование виртуального эксперимента не может полностью заменить умение проводить реальный эксперимент. Разработку возможных вариантов проведения экспериментальной части ФИПИ планирует к 2027 году.