В Рособрнадзоре отказались от идеи круглогодичной пересдачи ЕГЭ

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Идея о возможности круглогодичной пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) не нашла поддержки в Рособрнадзоре, заявил замглавы ведомства Игорь Круглинский.

Участники заседания в рамках общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации (ГИА) пришли к выводу, что создание специализированных центров для непрерывной передачи ЕГЭ потребует крупных финансовых вложений.

«Кроме того, их (специализированных центров. — РБК) работа нарушит принцип равенства возможностей участников экзаменов в пользу тех, кто проживает в городах, где такие центры могут появиться, или тех, чьи родители располагают большими финансовыми возможностями», — говорится в сообщении ведомства.

В 2024 году в пересдаче экзамена приняли участие более 105 тыс. выпускников. Около 1% (1022 человека) от общего количества пришедших на пересдачу составили выпускники с баллами от 81 до 99.

Из них улучшили свои результаты 862 участника. Лучшие результаты эти выпускники показали на экзаменах по информатике, русскому и профильной математике. 122 выпускника, которые пришли на пересдачу, в итоге стали стобалльниками.