 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Воспитание детей ,  
0 

В Рособрнадзоре отказались от идеи круглогодичной пересдачи ЕГЭ

Сюжет
Воспитание детей
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Идея о возможности круглогодичной пересдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) не нашла поддержки в Рособрнадзоре, заявил замглавы ведомства Игорь Круглинский.

Участники заседания в рамках общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации (ГИА) пришли к выводу, что создание специализированных центров для непрерывной передачи ЕГЭ потребует крупных финансовых вложений.

«Кроме того, их (специализированных центров. — РБК) работа нарушит принцип равенства возможностей участников экзаменов в пользу тех, кто проживает в городах, где такие центры могут появиться, или тех, чьи родители располагают большими финансовыми возможностями», — говорится в сообщении ведомства.

Рособрнадзор назвал число выпускников, пересдавших ЕГЭ на 100 баллов
Общество
Фото:Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В 2024 году в пересдаче экзамена приняли участие более 105 тыс. выпускников. Около 1% (1022 человека) от общего количества пришедших на пересдачу составили выпускники с баллами от 81 до 99.

Из них улучшили свои результаты 862 участника. Лучшие результаты эти выпускники показали на экзаменах по информатике, русскому и профильной математике. 122 выпускника, которые пришли на пересдачу, в итоге стали стобалльниками.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Рособрнадзор ЕГЭ пересдача
Материалы по теме
Учителя вузов предложили сделать ЕГЭ по физике обязательным для инженеров
Общество
Единственная в 2024 году 400-балльница по ЕГЭ выбрала Бауманку
Общество
Рособрнадзор назвал число выпускников, пересдавших ЕГЭ на 100 баллов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 29 авг, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 29 авг, 17:53
Мосбиржа назвала последний день торгов акциями SolidcoreИнвестиции, 17:14
Петер Сийярто показал вид из офиса «Газпрома»Политика, 17:14
В Одессе работники военкомата подрались с призывникамиПолитика, 17:11
Стали известны результаты жеребьевки Лиги конференцийСпорт, 17:04
Минюст признал иноагентом Галину Тимченко⁠Политика, 17:04
Судья Верховного суда Татарстана объяснил гражданство США у детейПолитика, 16:54
В Харьковской ВГА заявили о тяжелых боях на купянском участке фронтаПолитика, 16:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Королева марафонов» признала вину и решила продать квартируОбщество, 16:43
Новые учебники истории для школьников утвердят к декабрюОбщество, 16:36
Спортивного директора клуба РПЛ отстранили от футбола на годСпорт, 16:33
В Рособрнадзоре отказались от идеи круглогодичной пересдачи ЕГЭОбщество, 16:30
Командующий ВВС Украины обвинил депутата Рады в дискредитации из-за F-16Политика, 16:28
Последствия обрушившегося на Японию тайфуна «Шаньшань». ФотогалереяОбщество, 16:26 
Верховный суд разрешил водителям «обгон паровозиком» по «встречке»Авто, 16:14