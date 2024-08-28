 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Учителя вузов предложили сделать ЕГЭ по физике обязательным для инженеров

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Физику необходимо сделать обязательным предметом ЕГЭ для выпускников, желающих поступить на инженерные специальности, считают профильные преподаватели. Внедрить такое изменение уже в 2025 учебном году Министерству образования и науки рекомендовал III Всероссийский съезд педагогов-физиков. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московского физико-технического института, который вместе с другими профильными вузами организовал съезд.

Таким образом, конкурсная сумма баллов для поступления в вузы, по мнению преподавателей, должна формироваться из баллов ЕГЭ по физике, математике и информатике. Русский язык предложили учитывать в формате «зачет-незачет» с порогом в 50 баллов, который вузы могут повышать самостоятельно.

О необходимости таких изменений глава Минобрнауки Валерий Фальков говорил еще полтора года назад. По его словам, вывести результаты ЕГЭ по русскому языку из перечня обязательных для поступающих в вузы на инженерные специальности планировали уже с 2024 учебного года, но этого пока не произошло.

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в интервью РБК отмечал снижение числа выпускников, сдающих ЕГЭ по физике. «Даже стали заменять физику информатикой, но это абсолютно разные вещи. Мы считаем, что надо это дело исправлять. Необходимо поднимать значимость точных наук — математики, физики», — указывал Красников.

В 2024 году ЕГЭ по физике сдала 91 тыс. выпускников, по информатике — 143 тыс.

«Физика формирует научное мировоззрение, а информатика дает инструмент для работы в цифровом мире. И то, и другое в равной степени важно для успешности в инженерной сфере», — пояснял необходимость сделать оба этих экзамена обязательными ректор МФТИ Дмитрий Ливанов на пресс-конференции «Яндекс.Образования», посвященной итогам приемной кампании, передает корреспондент РБК

Но с этой позицией не согласился ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов. По его мнению, выбор предмета для сдачи происходит задолго до 11-го класса, а если выпускник выбрал сдавать информатику, это не значит, что ему не интересна физика или наоборот. В этой части необходимо провести более глубокий анализ, указал Анисимов на пресс-конференции.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
физика инженеры поступление университеты МФТИ
Материалы по теме
Единственная в 2024 году 400-балльница по ЕГЭ выбрала Бауманку
Общество
Рособрнадзор объяснил, почему школьники не согласятся на отмену ЕГЭ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 102,29 (-0,2) Инвестиции, 27 авг, 17:46 Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 91,48 (-0,29) Инвестиции, 27 авг, 17:46
Случаи лихорадки Западного Нила нашли в 22 регионах РоссииОбщество, 16:12
В Швеции возбудили дело против сжегших Коран мигрантов из ИракаПолитика, 16:10
Роботы-хирурги и персональные лекарства: что дают технологии в медицинеРБК и Сбер, 16:06
В Москве инженера приговорили к 18 годам колонии по делу о госизменеПолитика, 16:02
Основатель Ethereum предложил новый механизм эирдропов. В чем его сутьКрипто, 16:01
Грузин вошел в топ-10 самых дорогих вратарей в истории футболаСпорт, 15:58
Павла Дурова доставили в суд⁠Общество, 15:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пензенские власти назвали фейками данные о заходе украинских диверсантовПолитика, 15:44
Власти проверят сообщения о жалобах пилотов «Победы» на экономию топливаБизнес, 15:43
Точка опоры и темные структуры: 5 арт-объектов выставки «Быть здесь»Стиль, 15:34
Эксперты оценили, сколько студенты готовы потратить на аренду в МосквеНедвижимость, 15:34
Учителя вузов предложили сделать ЕГЭ по физике обязательным для инженеровОбщество, 15:27
Жительницу Самары обвинили в госизмене за изготовление дома взрывчаткиПолитика, 15:15
Минобороны опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ дрономПолитика, 15:15