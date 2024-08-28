Учителя вузов предложили сделать ЕГЭ по физике обязательным для инженеров

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Физику необходимо сделать обязательным предметом ЕГЭ для выпускников, желающих поступить на инженерные специальности, считают профильные преподаватели. Внедрить такое изменение уже в 2025 учебном году Министерству образования и науки рекомендовал III Всероссийский съезд педагогов-физиков. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московского физико-технического института, который вместе с другими профильными вузами организовал съезд.

Таким образом, конкурсная сумма баллов для поступления в вузы, по мнению преподавателей, должна формироваться из баллов ЕГЭ по физике, математике и информатике. Русский язык предложили учитывать в формате «зачет-незачет» с порогом в 50 баллов, который вузы могут повышать самостоятельно.

О необходимости таких изменений глава Минобрнауки Валерий Фальков говорил еще полтора года назад. По его словам, вывести результаты ЕГЭ по русскому языку из перечня обязательных для поступающих в вузы на инженерные специальности планировали уже с 2024 учебного года, но этого пока не произошло.

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в интервью РБК отмечал снижение числа выпускников, сдающих ЕГЭ по физике. «Даже стали заменять физику информатикой, но это абсолютно разные вещи. Мы считаем, что надо это дело исправлять. Необходимо поднимать значимость точных наук — математики, физики», — указывал Красников.

В 2024 году ЕГЭ по физике сдала 91 тыс. выпускников, по информатике — 143 тыс.

«Физика формирует научное мировоззрение, а информатика дает инструмент для работы в цифровом мире. И то, и другое в равной степени важно для успешности в инженерной сфере», — пояснял необходимость сделать оба этих экзамена обязательными ректор МФТИ Дмитрий Ливанов на пресс-конференции «Яндекс.Образования», посвященной итогам приемной кампании, передает корреспондент РБК

Но с этой позицией не согласился ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов. По его мнению, выбор предмета для сдачи происходит задолго до 11-го класса, а если выпускник выбрал сдавать информатику, это не значит, что ему не интересна физика или наоборот. В этой части необходимо провести более глубокий анализ, указал Анисимов на пресс-конференции.