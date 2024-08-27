В Рособрнадзор поступили десятки жалоб по поступлению в 10 класс
В Рособрнадзор поступило 67 заявлений от родителей выпускников девятых классов, которых отказали зачислить в 10 класс после сдачи экзаменов, заявил глава ведомства Анзор Музаев. Об этом сообщает «РИА Новости».
Половину жалоб направили из Москвы, отметил Музаев.
«Мы на прошлой неделе встречались с вице-премьером, курирующим вопросы образования, и в Москве этот вопрос решен, он был до последнего, в Москве до 20 чисел августа стоял вопрос о 1,8 тыс. выпускниках», — цитирует агентство Музаева.
Учащихся в столице до 23 августа должны были зачислить в школы, отметил глава Рособрнадзора.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя общественного движения «Родители Москвы» Илону Менькову сообщала, что у многих столичных школьников возникли проблемы при переходе в 10 класс.
Закончившие девять классов школьники оказались вынуждены пройти дополнительный отбор в своей школе для перехода на последние два года обучения. Не прошедших такой отбор отказались зачислять на следующий год, родителям предлагали перевести детей в колледжи.
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