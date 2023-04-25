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Депутат из Хакасии погиб в зоне военной операции

Вступивший в ЧВК «Вагнер» хакасский депутат Иванов погиб в зоне военной операции
Дмитрий Иванов
Дмитрий Иванов (Фото: konovalov1917 / VK)

Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб в зоне специальной военной операции на Украине, сообщил глава республики Валентин Коновалов во «ВКонтакте».

«В феврале Дмитрий Иванов отправился добровольцем в зону спецоперации, служил в ЧВК «Вагнер». Геройски погиб при исполнении воинского долга. У него остались вдова и пятеро детей», — написал Коновалов.

По данным ИА «Хакасия», депутат погиб 27 марта. Для участия в спецоперации он в конце февраля отправился в Краснодарский край, где проходил двухнедельную подготовку в ЧВК «Вагнер». Его друг, депутат Верховного совета Петр Синьков, рассказал агентству, что Иванов два года воевал в Чечне. Он обратился в местный военкомат, но там его записали в резерв, после чего депутат решил позвонить в ЧВК и поехать в зону военной операции через нее.

Иванову было 46 лет, он, как и Коновалов, был членом КПРФ. Депутат окончил Сибирский федеральный университет, жил в Черногорске. Помимо работы в хакасском парламенте, куда его избрали в 2018 году, Иванов был директором управляющей компании «Заря».

Теги
Хакасия КПРФ Военная операция на Украине Украина депутат
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