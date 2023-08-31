МВД упростило условия поступления на службу

Изменились возрастные ограничения для поступления на службу в МВД — раньше планка стояла на уровне в 40 лет, теперь — 55. Помимо этого исключен институт личного поручительства, отметили в ведомстве

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В России упростили условия поступления на службу в органы внутренних дел. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает «МВД-Медиа».

Так, если раньше на службу можно было поступить в возрасте до 35 или 40 лет в зависимости от должности, то теперь возрастные ограничения зависят от специального звания, присваиваемого при поступлении на службу.

При присвоении званий рядового и младшего начальствующего состава предельный возраст составил 50 лет, специальных званий среднего и старшего начальствующего состава, кроме звания полковника, — 55 лет.

От личного поручительства при приеме на службу в полицию решено отказаться. «Исключен из практики институт личного поручительства в отношении поступающих на службу граждан», — подчеркнула Волк.

Для тех, кто ранее проходил службу на должностях с присвоением специальных и воинских званий и теперь поступает на службу в органы МВД для выполнения спецзадач, предусмотрена возможность заключения контрактов на период до года без испытательного срока.

Помимо этого те, кто ранее выполняли задачи в особых условиях, получили ранения и признаны негодным к службе в органах МВД, но награждены наградами России и являются ветеранами боевых действий, могут быть назначены на индивидуально подобранные должности.

Президент России Владимир Путин 26 марта 2022 года присвоил участникам спецоперации на Украине статус ветеранов боевых действий. В апреле этого года Госдума приняла закон о присвоении статуса ветерана тем, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе с мая 2014 года, в том числе в составе вооруженных сил республик, народных милиций и других воинских формирований. Получившим ранения и увечья дадут статус инвалидов. Кроме того, статус ветеранов получили контрактники, которые содействовали выполнению задач армии России во время военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года.

В июле Владимир Путин подписал закон, который повышает на пять лет возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских: солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет.