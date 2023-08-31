«Диктат либерализма» и «доминанта силы»: что изменилось в программе вузов

Программы вузов пополнятся новыми модулями и компетенциями: студентам, в частности, будут рассказывать, в чем опасность либерализма и как противостоять насаждению «новых ценностей». Чему будут обучать в вузах - в материале РБК

Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Курс «Основы российской государственности»

С 1 сентября в российских вузах появится новый курс — «Основы российской государственности». Модуль предложил разработать президент Владимир Путин в декабре 2022 года. Он пояснял, что «в связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении», поэтому ей необходимо дать опору в виде проверенных знаний.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков позже утверждал, что у студентов необходимо сформировать «осознание принадлежности к российскому обществу», а также развить у них «чувство гражданственности».

В итоге в РАНХиГС были выпущены два учебных пособия для студентов: одно для тех, кто изучает социогуманитарные науки, другое — для обучающихся по естественно-научным и инженерно-техническим специальностям.

Учебник для социогуманитарного направления подготовил коллектив авторов-сотрудников Государственного академического университета гуманитарных наук, сказано в описании к пособию на сайте РАНХиГС. Там также говорится, что для него характерны «ценностный подход и проблемное изложение учебного материала».

В пособии, например, говорится о том, что ведущим ценностным принципом российской цивилизации является единство многообразия. Ядром российской государственности авторы называют наличие общих ценностей и единой цели, «значение которых перекрывает все возможные естественные разногласия и различия более мелкого масштаба». «Конечно, это наиболее заметно в кризисные моменты, когда речь идет о принципиальном существовании государственного организма—как, например, необходимость защиты Родины в Великую Отечественную войну или жесткий ответ на прямое покушение на государственный суверенитет России в виде СВО сегодня», — говорится в учебнике.

Авторы пособия утверждают, что к сегодняшнему дню либерализм «выродился в совершенно иные, крайние формы, в рамках которых неограниченная свобода личности и ее права приобрели абсолютную ценность, а главной обязанностью перед другими людьми и обществом стало считаться навязывание ультралиберальной идеологии всему миру, всем народам, государствам и цивилизациям». «Вместо декларируемой свободы либерализм предлагает, по сути, диктатуру, единообразие и унификацию правил бытия различных народов и цивилизаций», — подчеркивается в пособии.

Помимо этого, в современном мире идет «активное насаждение новых ценностей» человеческого существования на Земле, сетуют авторы. Эти новые ценности отвергают прежние, взамен предлагая идею «достижения физического бессмертия людей путем постепенного превращения естественного человека в биообъект, лишенный индивидуальных физических и половых признаков, духовных и нравственных качеств», подчеркивают они.

«И наоборот, в последние годы ультралиберальными идеологами, обеспокоенными излишне быстрым, на их взгляд, численным ростом человечества, стал навязываться культ смерти (эвтаназия для больных, старых и немощных, суицид для подростков, отказ от деторождения, прерывание беременности, отказ от традиционных белковых продуктов питания и др.). Самостоятельное желание раннего ухода из жизни преподносится ультралибералами как свободный выбор человека во имя сохранения человечества. Однако итогом этих идеологических новшеств является создание унифицированного, лишенного цивилизационного разнообразия и полностью управляемого мира», — говорится в учебнике.

В отношении граждан России к стране и власти проявляется «доминанта силы», констатируют авторы учебника. «Так, политическими лидерами они считают тех политиков и правителей, при которых страна была сильной и уважаемой на международной арене (например, И.В.Сталин, В.В.Путин). В восприятии современных политических процессов граждане обращают внимание на компонент силы в образах политических деятелей — людям больше нравятся те, кто демонстрирует силу и проявляет политическую волю. Граждане традиционно испытывают уважение и доверие к Российской армии», — заключают авторы.

Учебник для студентов, изучающих естественно-научные и инженерно-технические специальности, составлял другой коллектив авторов. На сайте РИАНХиГС его участники не раскрываются, сказано лишь, что руководителем проекта является ио директора института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ иеромонах Родион (Ларионов).

В учебнике, в частности, перечисляются ценности, составляющие ядро российского социокультурного мира: вера, хозяйственность, домостроительство, служение, соборность, державность, правда, справедливость, любовь, сострадание, совесть, свобода как добрая воля, красота, достоинство человека.

В качестве одной из угроз для российского социокультурного мира называется «агрессивная идейно-ценностная экспансия» Запада. Авторы полагают, что западный капитализм находится в глубоком кризисе, в ходе которого устраняются социальные нормы как проявление репрессивности и дискриминации.

«Вот почему, к примеру, в гендерной сфере исчезает понятие «извращение», и то, что всегда считалось постыдным, становится допустимой «альтернативой». <...> Можно предположить, что вор станет «человеком с альтернативными взглядами на частную собственность», а убийца — «человеком с альтернативными взглядами на ценность человеческой жизни…». И попытка воспрепятствовать убийству или краже будет вызывать не меньшее возмущение, чем сейчас протесты против смены пола детьми, брака гомосексуалистов или даже интимных отношений с животными», — говорится в учебнике.

Курс «Основы российской государственности» рассчитан на 72 часа, из них 18–20 часов — внеаудиторная нагрузка, сообщало Минобрнауки.

Курс «Обучение служением»

В новом учебном году на базе более чем 100 российских вузов также стартует новый модуль «Обучение служением». В рамках курса студенты будут реализовывать какой-либо социальный проект по их специальности. Для этого вузы до 15 сентября собирают заявки на от организаций, работающих в социальной сфере. Это может быть, например, архитектурное решение для НКО, развивающей детские инклюзивные площадки, новая стратегия привлечения посетителей для музея или стратегия улучшения экологии для региона, говорится на платформе Добро.рф. В итоге отбираются наиболее подходящие проекты, которые студенты будут реализовывать совместно с партнерами в течение года.

Пока пилотный проект будет реализовываться на базе 126 вузов из разных регионов России. Из них 13 в Москве и восемь — в Санкт-Петербурге. В их числе, например, МИФИ, РАНХиГС, РЭУ им. Плеханова, Московский политехнический университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», ИТМО.

Методические рекомендации по внедрению модуля для вузов подготовила НИУ ВШЭ совместно с Ассоциацией волонтерских центров при поддержке Минобрнауки. В «Вышке» поясняли, что модуль призван развивать у студентов гражданственность, патриотизм, лидерские качества, гражданскую солидарность и следование традиционным ценностям.

Новая компетенция по борьбе с экстремизмом и терроризмом

С этого учебного года студентов также будут учить противодействовать экстремизму и терроризму. Приказом Минобрнауки в составе ФГОС дополнена универсальная компетенция «Гражданская позиция» (способность применять знания и навыки в различных ситуациях): если раньше она звучала как «способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению», то теперь она будет указана как «способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности».

Изменения будут касаться программ бакалавриата и специалитета. Вузы будут сами решать, как внедрять освоение компетенции в образовательный процесс и сколько на это необходимо будет выделить часов.

В Минобрнауки поясняли, что студенты должны изучить законы «О противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии коррупции», «О противодействии терроризму», а также указы президента Владимира Путина об утверждении государственных стратегий и региональные концепции по соответствующей тематике, писал «Коммерсантъ».

Осваивать компетенцию можно как в рамках отдельной дисциплины (например, для юридических специальностей), так и включая соответствующие темы и разделы в изучение правовых основ будущей профессии (например, для инженерных специальностей), предполагали в ведомстве.