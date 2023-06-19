Superjob назвал вузы с самыми высокими зарплатами выпускников экономистов

В лидерах рейтинга SuperJob — МГИМО,НИУ ВШЭ и МГУ. Зарплаты выпускников из первой тройки рейтинга составляют 140 тыс. руб. и более

Здание МГИМО (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Ежегодный рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в отраслях финансов и экономики среди молодых специалистов, окончивших вуз в 2017–2022 годах, который составляет SuperJob, возглавил МГИМО. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Superjob.

Заработная плата выпускников-экономистов МГИМО составляет в среднем 165 тыс. руб., за год она выросла на 15 тыс. руб.

На второй строке — Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) со средним заработком выпускников-экономистов 150 тыс. руб. в месяц, что выше показателей прошлого года на 10 тыс.руб.

Третье место сохранил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова со средней зарплатой выпускников в 140 тыс.руб.

Декан факультета экономических наук ВШЭ Сергей Пекарский заявил РБК, что выпускники вуза востребованы рынком.Это он объясняет тем, что во ВШЭ поступают самые сильные абитуриенты с наивысшими баллами ЕГЭ и победители олимпиад, так что есть эффект изначального отбора наиболее талантливых и целеустремленных. А также высокими мировыми стандартами образования, когда студенты получают не только прикладные навыки, но и фундаментальную подготовку в области экономической теории, финансов и современных инструментальных методов работы с данными. Кроме того, как отметил Пекарский, студенты-экономисты проходят через проектно-ориентированную модель обучения, предполагающую возможность проводить исследования реальных задач под руководством работодателей и строить индивидуальную образовательную траекторию. В вузе делается большой акцент на формирование так называемых мягких навыков, к которым относятся поиск проблем, предложение путей их решения, презентация, аргументация, дискуссия и так далее, что помогает выпускникам гибко адаптироваться к быстро меняющимся реалиям рыночной экономики и государственного политики, резюмировал декан.

Финансовый университет по сравнению с прошлым годом улучшил свои позиции в рейтинге. Теперь он на четвертом месте, средняя зарплата его выпускников составляет 135 тыс.руб, что на 15 тыс.руб. больше, чем в прошлом году. Директор Дирекции трудоустройства, развития карьеры и работы с выпускниками Финансового университета Ирина Охтова отметила, что одной из целей вуза является предоставление каждому студенту возможности проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, а также воплотить в жизнь бизнес-идеи и общественные инициативы. Она подчеркнула, что Финансовый университет готовит выпускников, которые получают фундаментальное образование по своему направлению, а также обладают максимально востребованными компетенциями на рынке труда, например, системным мышлением, лидерскими качествами, умением работать в команде или в условиях неопределенности, а также эмоциональным интеллектом, клиентоориентированностью, digital - грамотностью и мультикарьерностью.

На пятой строке — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС). Ее выпускники зарабатывают в среднем 130 тыс. руб. в месяц. По словам директора Центра развития карьеры РАНХиГС Анны Евсюковой, академия — это большая экосистема, в которую входит единое пространство взаимодействия студентов, выпускников и работодателей для формирования карьерного пути студента. Евсюкова подчеркнула, что ключевую роль в образовании в РАНХиГСе отдают формированию навыков, необходимых для современных успешных специалистов, а сотрудничество с потенциальными работодателями позволяет адаптировать образовательные программы под требования, предъявляемые к соискателям. Примеры такого сотрудничества — организация лабораторий по направлениям обучения, где занятия ведут представители работодателей, и уже на этом этапе имеют возможность формировать кадровый резерв, рассказала директор Центра.

Всероссийская академия внешней торговли и Санкт-Петербургский государственный университет делят 6-е место. Средние зарплаты выпускников этих вузов составляют 120 тыс.руб. В прошлом году они занимали в рейтинге 7 место.

Седьмое место со средними зарплатами выпускников в 115 тыс.руб. занял Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Государственный университет управления делят 8 место. Выпускники этих университетов зарабатывают в среднем 110 тыс. руб. в месяц. Ректор Государственного университета управления Владимир Строев заявил, что в вузе

комбинируют традиционные методы обучения с современными — например,

проектным образованием, где студенты самостоятельно формируют команды, в которых придумывают и защищают бизнес-стартапы, затем — представляют их на внутренних и внешних конкурсах. По словам Строева, к таким проектам нередко проявляют интерес работодатели. Они трудоустраивают к себе разработчиков заинтересовавшего их проекта.

Девятое место разделили Казанский (Приволжский) федеральный университет и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского со средними зарплатами своих выпускников в 100 тыс. руб.

Директор Института управления, экономики и финансов КФУ Наиля Багаутдинова отметила, что в вузе всегда наиболее приоритетными направлениями были «экономика предприятий», «бухгалтерский учет и аудит», «финансы и кредит».

Исполняющий обязанности ректора Нижегородского государственного университета Олег Трофимов отметил, что у ННГУ сильные традиции экономического образования, им более 60 лет. В Институте сочетаются лучшие наработки экономической школы с современными подходами, которые преподаватели используют для подготовки студентов, привлекая ведущих практиков со стороны бизнеса и государства.

Российский университет дружбы народов (РУДН) занял в рейтинге 10 место. Выпускники вуза в среднем зарабатывают 95 тыс.руб.