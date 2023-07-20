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Общество ,  
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Все вузы обяжут принимать документы на поступление через «Госуслуги»

Прием документов через «Госуслуги» станет обязательным для всех вузов с 2024 года
С 2024 года все вузы страны обяжут принимать документы в приемную комиссию через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги». Использование сервиса будет обязательным для всех, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

С 2024 года использование сервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги» для подачи документов в электронном виде станет обязательным для всех вузов в России, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что в этом году абитуриенты могут направить документы лично, по почте или через информационную систему учебного учреждения, а также через «Госуслуги».

«В этом году суперсервис пользуется большой популярностью — его используют около 40% абитуриентов, это в два раза больше показателя прошлого года», — отметил Чернышенко. В следующем году, если абитуриент захочет подать документы в электронном виде, то он сможет это сделать только через сервис «Поступление в вуз онлайн», объявил вице-премьер.

Прием документов в вузы на «Госуслугах» начался в этом году 20 июня. Можно поступить на любую форму обучения, как на бюджетное, так и на платное или целевое отделение; на программы бакалавриата и специалитета и на второе высшее образование. Всего к сервису подключены 1022 российских вуза, отмечали в Минцифры.

Поступающим на бюджет нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позже 20 августа. С помощью приложения «Госключ» абитуриент может заключить договор с вузом о платной форме обучения.

В мае министр науки и высшего образования России Валерий Фальков говорил, что основным способом подачи документов в вуз в 2023 году станет электронный.

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Сервис «Поступление в вуз онлайн» запустило в 2020 году Министерство науки и высшего образования. Сервис позволил абитуриентам подавать документы в университеты в дистанционном режиме.

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Виктория Громова Виктория Громова
Дмитрий Чернышенко вузы документы Госуслуги
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