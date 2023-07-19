Минобрнауки назвало число поступающих в вузы участников спецоперации

Участники военной операции на Украине и их дети подали 9110 заявлений на обучение в вузах с начала приемной кампании в этом году, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

Они отправили документы в 352 университета и их филиалы на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Один человек мог подать документы в несколько вузов.

В мае 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети участников военных действий в ДНР, ЛНР и на Украине имеют право поступать в российские университеты по специальной квоте. Учебные заведения должны закреплять за ними 10% от общего числа мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета. Также детей погибших или получивших увечье участников спецоперации должны зачислять без вступительных испытаний (за исключением творческих или профессиональных испытаний).

Кроме того, квота на бесплатное обучение полагается и самим военнослужащим. Как отмечают в Минобрнауки, речь идет о героях России; лицах, награжденных тремя орденами Мужества; гражданах, проходивших военную службу в Вооруженных силах России, в войсках национальной гвардии, в воинских формированиях и органах, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцах (участники СВО). Также действует особая квота на поступление в вуз для ветеранов боевых действий и граждан, которые получили в период прохождения военной службы инвалидность.