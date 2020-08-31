Дегтярев объявил о полной отмене карантина в Хабаровском крае

В регионе разрешили проведение массовых мероприятий, оставив рекомендации о масочном режиме и соблюдении социальной дистанции. Массовые акции протеста продолжаются в Хабаровске с середины лета

Михаил Дегтярев (Фото: Викентий Барковский / РИА Новости)

В Хабаровском крае с 4 сентября отменяются все ограничения, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

Кроме того, исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев объявил об отмене ограничений в своем Instagram.

«Мы снимаем все ограничения, однако оставляем некоторые рекомендации», — сказал глава региона.

Постановление краевого правительства об отмене карантинных ограничений датировано 28 августа. «С 4 сентября на территории края разрешено проведение массовых мероприятий. Также отменяется соблюдение режима самоизоляции для граждан страже 65 лет», — сообщила пресс-служба правительства.

При этом в самом постановлении говорится, что некоторые ограничения все же остаются в силе: масочный режим на предприятиях всех форм собственности и в учреждениях, термометрия и социальное дистанцирование.