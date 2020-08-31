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Дегтярев объявил о полной отмене карантина в Хабаровском крае

В регионе разрешили проведение массовых мероприятий, оставив рекомендации о масочном режиме и соблюдении социальной дистанции. Массовые акции протеста продолжаются в Хабаровске с середины лета
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Викентий Барковский / РИА Новости)

В Хабаровском крае с 4 сентября отменяются все ограничения, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

Кроме того, исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев объявил об отмене ограничений в своем Instagram.

«Мы снимаем все ограничения, однако оставляем некоторые рекомендации», — сказал глава региона.

Постановление краевого правительства об отмене карантинных ограничений датировано 28 августа. «С 4 сентября на территории края разрешено проведение массовых мероприятий. Также отменяется соблюдение режима самоизоляции для граждан страже 65 лет», — сообщила пресс-служба правительства.

При этом в самом постановлении говорится, что некоторые ограничения все же остаются в силе: масочный режим на предприятиях всех форм собственности и в учреждениях, термометрия и социальное дистанцирование.

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Михаил Мишустин и Михаил Дегтярев (слева направо)

Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации заказных убийств и нападений на бизнесменов в 2000-х годах.

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С июля в Хабаровске и других городах страны проходят массовые несанкционированные акции в поддержку прежнего губернатора. В субботу, 29 августа, в Хабаровске прошел восьмой по счету субботний марш: активисты собрались около 12:00 по местному времени (5:00 мск) на площади Ленина и начали шествие по центральным улицам города. В мероприятии участвовали несколько тысяч человек, но участников было меньше, чем на предыдущих акциях.

По оценке администрации Хабаровска, на акции протеста собрались 1,2 тыс. участников. «Очередная несанкционированная акция в Хабаровске вновь показала спад активности. Она смогла собрать лишь 1200 человек», — говорилось в сообщении. В администрации в очередной раз напомнили, что акции в поддержку экс-губернатора не согласованы.

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Фотогалерея 

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек. По данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Михаил Дегтярев, коронавирус, эпидемия, Хабаровский край
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала
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