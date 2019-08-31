На Украине задержали просивших взятку под видом доверенных лиц Зеленского

По словам главного военного прокурора Украины, злоумышленники выдавали себя за «доверенных лиц» Зеленского и потребовали с бывшего сотрудника госкомпании $570 тыс. за трудоустройство в «Укроборонпром»

Фото: Анатолий Матиос / Facebook

Украинские власти задержали группу лиц, которые, представившись «доверенными лицами» президента Владимира Зеленского и сотрудниками его администрации, вымогали взятку в размере $570 тыс. за помощь с получением руководящей должности в концерне «Укроборонпром», сообщил в Facebook главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

По его словам, злоумышленники требовали сумму в валюте от бывшего сотрудника госкомпании «Укрспецэкспорт», который в итоге обратился в прокуратуру. Вечером 30 августа злоумышленников задержали во время передачи части денег в здании, расположенном недалеко от офиса президента Украины.

Задержанных подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупном размере). Матиос не уточнил, сколько человек было задержано. Глава офиса президента Андрей Богдан сообщил в Facebook, что задержаны двое злоумышленников.

По данным Госбюро расследований Украины (ГБР), всего в данную преступную группу входят четыре человека, ведомство планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения.