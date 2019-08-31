В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов

Рейсы задерживаются на фоне предупреждения МЧС о тумане в Московском регионе утром 31 августа

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По информации на 09:00 мск, больше всего рейсов было задержано в Шереметьево — 71, в Домодедово — 38, во Внуково — 32. В Домодедово также отменили 11 рейсов.

«Яндекс.Расписание» получает данные о вылетах, прилетах и задержках от аэропортов. Задержкой рейса считается отклонение от расписания на 30 минут и более.

Управление МЧС по Подмосковью предупредило, что утром в Московской области ожидается туман с ограничением видимости до 300-800 м.

В свою очередь, в оргкомитете авиасалона МАКС-2019, который проходит в аэропорту Жуковский, заявили, что туман не повлияет на расписание демонстрационных полетов. «Мы не ожидаем изменений в программе демонстрационных полетов. По метеопрогнозу туман должен рассеяться к 11:00 мск», — сообщили в оргкомитете, передает ТАСС.