В московских аэропортах задержали и отменили 25 рейсов

В московских аэропортах Шереметьево и Домодедово 17 августа задержано и отменено 25 рейсов, следует из данных «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса на 9:30 мск, в Домодедово отменили 10 рейсов, еще 11 задержали. В Шереметьево задержка коснулась трех рейсов, во Внуково — одного.

Вылеты переносятся на фоне сообщения Гидрометцентра, который объявил в Москве и области «желтый» уровень погодной опасности до 21:00 субботы из-за сильного дождя.

В начале августа сервис также сообщал о задержках и отмене двух десятков рейсов в аэропортах Москвы после «погодного коллапса» — шторма в столице. При этом в пресс-службе Шереметьево и Внуково, реагируя на данные «Яндекс.Расписания», тогда заявили РБК, что аэропорты работают штатно.