Путин сообщил о планах отремонтировать 60 аэропортов за шесть лет

Путин сообщил о планах отремонтировать 60 аэропортов за шесть лет

За шесть лет в России планируется отремонтировать 60 аэропортов. Об этом сообщил во время осмотра нового саратовского аэропорта российский президент Владимир Путин, сообщает «РИА» Новости.

«У нас на эту шестилетку мы планируем привести в хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортов», — сказал глава государства.

Во вторник, 27 августа, Путин прибыл в Саратов, чтобы осмотреть новый городской аэропорт, который начал работу неделю назад. Воздушная гавань, получившая название в честь космонавта Юрия Гагарина, располагается у села Сабуровка, в 30 км от Саратова,.

18 августа авиакомпания «Победа» совершила первый тестовый пассажирский рейс Внуково — Гагарин — Внуково. В роли бортпроводника выступил гендиректор компании Андрей Калмыков, а пассажирами рейса стали спикер Государственной думы Вячеслав Володин, миллиардер Виктор Вексельберг, замглавы Минтранса Александр Юрчик и глава Росавиации Александр Нерадько. Спустя два дня новый аэропорт принял первый плановый рейс из столичного Внуково. Его выполнила та же «Победа».