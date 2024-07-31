Армия США отказалась платить зарплату осужденному в России сержанту
Армия США решила прекратить выплачивать довольствие приговоренному в России к четырем годам по делу о краже и избиении сержанту Гордону Блэку и может привлечь его к ответственности, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
По словам собеседников агентства, американский военный нарушил устав, когда отправился в Россию через Китай без разрешения. Кроме того, Блэк, будучи женатым, стал встречаться с Александрой Ващук, с которой познакомился во время службы в Южной Корее, что также запрещено в Вооруженных силах. Высокопоставленный представитель Минобороны упомянул дело рядового америаканской армии Трэвиса Кинга, бежавшего в Северную Корею, но высланного оттуда в Китай. В Итоге в США он был обвинен в дезертирстве и заклчен под стражу.
Суд во Владивостоке приговорил Блэка к четырем годам в июне. Его признали виновным в краже 10 тыс. руб. и избиении, в которых обвинила его Ващук. К ней он приехал во Владивосток после окончания командировки в Южной Корее. Американец отрицал свою вину. Защита Блэка отмечала, что его зарплата составляет $7 тыс.
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