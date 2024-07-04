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В суд поступила апелляция на приговор сержанту Гордону Блэку

Апелляционная жалоба на приговор американскому военному Гордону Блэку поступила в суд, сообщила «РБК Приморье» глава объединенной пресс-службы судебной системы края Елена Оленева.

«Утром 4 июля в приемную Первомайского районного суда Владивостока поступила апелляционная жалоба адвоката Гордона Блэка, в которой сторона защиты просит приговор <…> отменить и передать уголовное дело на новое разбирательство», — сказала она.

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Гордон Блэк

Блэка приговорили к трем годам и девяти месяцам колонии по делу о краже и избиении 19 июня. Начальство отправило старшего сержанта на службу в Южную Корею, по окончании командировки он поехал во Владивосток, чтобы навестить россиянку, с которой у него были романтические отношения. Однако спустя две недели они поссорились, девушка обвинила его в избиении и краже 10 тыс. руб.

Потерпевшая рассказывала, что американец был психически нездоров. Военнослужащий говорил, что девушка сама на него постоянно нападала. Адвокаты Блэка подчеркивали, что его зарплата — $7 тыс. и ему не было смысла воровать 10 тыс. руб.

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Теги
Владивосток американец обжалование
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