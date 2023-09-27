Бежавшего в КНДР американского военного вернули США

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Американского военнослужащего Трэвиса Кинга, который ранее незаконно проник на территорию Северной Кореи, вернули в США и заключили под стражу, сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников. Позже эту информацию подтвердил советник президента США по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Он поблагодарил Швецию за ее дипломатическую роль, так как шведское посольство представляет интересы США в Пхеньяне, а также Китай за «помощь в содействии передачи рядового Кинга».

При этом американские власти отказались считать произошедшее «прорывом» в отношениях с КНДР. «Я бы не стал рассматривать это как свидетельство какого-то прорыва. Я думаю, что это разовое событие», — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге (цитата по ТАСС).

Трэвис Кинг, 23-летний рядовой армии США, дислоцированный в Южной Корее, пересек границу Северной Кореи 18 июля. Он присоединился к экскурсии по корейской пограничной деревне Пханмунджом, откуда сбежал через границу в КНДР. После этого Кинга задержали военные армии КНДР.

Источники СNN сообщали, что Кинга, который до этого 50 дней провел под стражей, должны были вывезти в США, чтобы отстранить от службы за некое нападение. Reuters писал со ссылкой на документы южнокорейского суда, что Кинг признал себя виновным в нападении и уничтожении общественного имущества в октябре, а 8 февраля Западный окружной суд Сеула оштрафовал его на 5 млн вон ($4000).

The Associated Press сообщало со ссылкой на источники, что 10 июля Кинга выпустили из-под стражи, после чего его отвезли в аэропорт и сопроводили до таможни. Но, вместо того чтобы сесть в самолет, он покинул аэропорт и в итоге сбежал через границу в КНДР.

Как писало ЦТАК, причиной побега Кинга стали его планы на политическое убежище, свой поступок он объяснил тем, что не готов мириться с унижением и расовой дискриминацией в армии США.