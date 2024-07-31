В России снизилась доля людей с нормальным весом

Доля россиян, имеющих избыточный вес, растет. В частности, в 2023 году индекс массы тела, соответствующий предожирению, имели почти 44% — против 40% пять лет назад. Наиболее заметный «привес» произошел у мужчин

Фото: West Coast Surfer / moodboard / Global Look Press

В России за пять лет выросла доля взрослых людей с лишним весом — избыточные килограммы, соответствующие стадиям предожирения и ожирения, имели в 2023 году 62,5% жителей страны в возрасте от 19 лет (против 61,7% в предыдущем таком исследовании). Об этом свидетельствуют результаты выборочного наблюдения рациона питания населения, опубликованные Росстатом.

Выборочное наблюдение рациона питания проводится раз в пять лет, предыдущий такой опрос проводился в 2018 году. В каждый опрос попадают разные населенные пункты и домохозяйства, общий охват составляет 45 тыс. домохозяйств. Исследование является представительным в целом по России.

Росстат для оценки веса оперирует принятыми Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) критериями. Индекс массы тела (ИМТ) ниже 18,5 говорит о дефиците веса, значение индекса от 18,5 до 25 соответствует нормальному весу. Если ИМТ выше 25, но ниже 30, можно говорить об избыточном весе, соответствующем стадии предожирения. ИМТ 30–35 соответствует ожирению первой степени, ИМТ 35–40 — ожирению второй степени, ИМТ более 40 — ожирению третьей степени. ИМТ рассчитывается по формуле: вес (кг) / рост (м)2.

Как изменился вес россиян

В 2023 году по сравнению с 2018 годом несколько сократилась доля россиян, имеющих вес в пределах нормы, — с 36,3 до 35,7%. При этом выросла доля тех, у кого есть избыточный вес на уровне предожирения, — с 40,1 до 43,9%.

Наиболее заметные изменения произошли у мужчин. Если в 2018 году нормальный вес имел примерно каждый третий мужчина (34%), то теперь доля мужчин с нормальным весом снизилась до 30,9%. Доля мужчин, имеющих лишние килограммы (предожирение), возросла с 46,9 до 52,4%.

Среди женщин колебания не столь велики: доля имеющих нормальный вес даже выросла (с 38,1 до 39,4%), а доля имеющих лишний вес в стадии предожирения увеличилась с 34,7 до 37,1%.

Одновременно зафиксировано снижение доли россиян, ИМТ которых соответствует одной из степеней ожирения. Снижение характерно как для мужчин, так и для женщин. Так, сократилась доля взрослых, чей вес соответствует:

ожирению первой степени — с 15,7 до 14%;

ожирению второй степени — с 4,3 до 3,6%;

ожирению третьей степени — с 1,6 до 1,1%.

По данным Росстата, по итогам 2022 года в России насчитывалось 2,18 млн пациентов с официальным диагнозом «ожирение». Это почти на 10% больше, чем по итогам 2021 года. В 2022 году новых таких диагнозов было поставлено 419 тыс. — на 9% больше, чем в 2021-м. В октябре 2023 года министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что ожирением страдают 11% россиян.

Замминистра здравоохранения Евгений Камкин в июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что официальная статистика может существенно занижать проблему лишнего веса в стране. По его словам (он сослался на эпидемиологические исследования), количество людей с ожирением в России может составлять до трети населения. Наибольший рост случаев приходится на возрастную группу 15–17 лет, сказал замминистра.

Эксперты утверждают, что большинство случаев ожирения обычно связано с целым комплексом социальных факторов, включая гиподинамию (ограничение двигательной активности) и потребление большого количества сахара. Проблему усугубила пандемия коронавируса с ее режимом самоизоляции, отмечал Камкин. Это подтверждали российские исследователи из Высшей школы экономики.

Как набирают вес мужчины и женщины

Примечательно, что женщины чаще мужчин имеют как нормальный вес (39,4% против 30,9% в 2023 году), так и ожирение (20,7%, если учитывать все три степени, против 16%). У мужчин же чаще наблюдается лишний вес (предожирение) — 52,4% против 37,1%.

У женщин доля имеющих избыточный вес начинает превышать долю тех, у кого вес в норме, в возрасте 45–49 лет, а у мужчин гораздо раньше — в 30–34 года.

Что касается физической активности, то данные Росстата говорят о том, что для мужчин несколько чаще характерны высокие нагрузки. Так, в 2023 году для 74% женщин (старше 14 лет) была характерна средняя степень физической активности, а для 25,5% — высокая. У мужчин уровень физической активности распределился так: 68,8% — средняя степень, 30,7% — высокая.

Согласно данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения, которое Росстат проводит ежегодно, число россиян, занимающихся спортом, сократилось за последние годы. В 2020 году примерно 25% мужчин и 23% женщин говорили, что занимаются физкультурой и спортом самостоятельно, а 16% мужчин и 13% женщин — что занимаются спортом в организованной форме. В 2023 году о самостоятельных занятиях фитнесом сообщили 21% мужчин и 19% женщин, а о спорте в организованных местах — 15 и 11% соответственно.

Вместе с тем в издаваемом Росстатом раз в два года сборнике «Здравоохранение в России-2023» сообщалось об увеличении числа занимающихся спортом в различных секциях и клубах. Если в 2010 году их было 26,3 млн человек, в 2019-м — 58,6 млн, то в 2022 году — уже почти 70 млн.

Избыточный вес может провоцировать диабет, атеросклероз, инсульты и инфаркты, предупреждает врач-диетолог Елена Соломатина. «Во времена наших бабушек и прабабушек в основном речь шла о недоедании, о нехватке калорий, и в принципе еда была более или менее натуральной. Не было обманок, всевозможных усилителей, красителей, которые позволяют обманывать наш мозг. Раньше та же колбаса была дефицитом, за ней стояли очереди, а сейчас — праздник каждый день», — говорит она.

«Поддерживать нормальный вес помогает рацион, сбалансированный по веществам. Это является важным фактором для предотвращения множества заболеваний, связанных с избыточным весом и ожирением, в частности сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и некоторых видов рака», — напоминает диетолог Марият Мухина.

Основные рекомендации по здоровому рациону и поддержанию веса в норме касаются употребления достаточного количества овощей и фруктов, богатых клетчаткой, сложных углеводов, в частности цельнозерновых круп, морепродуктов и рыбы жирных сортов, сокращения потребления жирного красного мяса, добавляет диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.