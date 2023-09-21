Эксперты ВШЭ предупредили о всплеске заболеваемости ожирением после COVID

К 2025 году избыточная масса тела будет у 42% населения планеты, предупреждают исследователи из ВШЭ. По оценкам НМИЦ Эндокринологии, в России 10% населения страдают тяжелым ожирением, более 30% имеют избыточный вес и ожирение

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Мировая проблема с ожирением

Каждый пятый взрослый в мире будет страдать ожирением к 2025 году: 18% мужчин и более 21% женщин, свидетельствуют данные исследования Института статистических исследований и экономики знаний и экспертов кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ и НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала». Ученые предупреждают, что к 2025 году более 205 млн детей в возрасте от пяти до 19 лет будут страдать от ожирения.

Методология исследования включает методы интеллектуального анализа больших данных на базе системы iFORA, созданной в ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, а также экспертные сессии и опрос Дельфи с участием более 400 ведущих иностранных и российских ученых в области человеческого потенциала. Общая стоимость затрат, связанных с повышенным индексом массы тела у населения, для систем здравоохранения во всем мире (более 13% всех расходов на здравоохранение), по оценкам World Obesity Federation (Всемирная федерация по борьбе с ожирением), составляет $990 млрд в год.

Почему растет число страдающих ожирением

Несмотря на рост числа людей, осознанно относящихся к своему здоровью, более четверти населения Земли страдают гиподинамией, а в развитых странах этот показатель еще выше, отмечают авторы доклада. Во всем мире пандемия COVID-19 усугубила ситуацию с ожирением, так как закрывались места для занятий спортом и активного отдыха. Физическая активность могла бы спасать ежегодно до 5 млн человек, а тренировки умеренной интенсивности (всего 2,5 часа в неделю) позволяют снизить смертность примерно на 10%, утверждают исследователи.

Какие еще причины называют исследователи:

рацион современного человека включает в себя в основном продукты глубокой переработки и промышленного производства и содержащие в себе чрезмерное количество соли или сахара. Ежегодно от избыточного потребления соли (более 5 г в день) умирают 1,7 млн человек, а от трансжирных кислот промышленного производства — 500 тыс. человек, приводят данные авторы исследования;

среднестатистический житель Земли ежедневно потребляет 59 г сахара (при норме ВОЗ не более 25 г в день). При превышении суточной нормы сахара на 25% вероятность умереть в результате сердечно-сосудистых заболеваний возрастает в два раза, увеличивается риск развития диабета 2-го типа;

ожирение на сегодняшний день вызвано у большинства в мире не только неправильными пищевыми привычками и низкой физической активностью, но и злоупотреблением алкоголем и курением. Исследователи отмечают, что от чрезмерного употребления алкоголя ежегодно умирают до 3 млн человек (5,3% от общей смертности).

Проблемы с лишним весом в России

Авторы исследования утверждают, что проблема ожирения в России с каждым годом усугубляется. В 1993 году от ожирения в России страдали 8,3% мужчин и 23,2% женщин, в 2017 году от лишнего веса в стране страдали уже 28,1% мужчин и 32,1% женщин. В 2021 году в России от ожирения страдали 30,1% мужчин и 36,7% женщин.

«В последние годы зафиксировано трехкратное увеличение распространенности ожирения в мире. В России 10% населения страдают тяжелым ожирением, более 30% имеют избыточный вес и ожирение, и это база для развития сердечно-сосудистых состояний — инфарктов, инсультов, развития сахарного диабета», — заявила РБК директор Государственного научного центра «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Наталья Мокрышева.

По словам Мокрышевой, медицинское сообщество сфокусировано на профилактике метаболических нарушений, ожирения и сахарного диабета. «Мировая и отечественная наука серьезно продвинулись вперед в этом направлении. Разработаны целые линейки очень важных препаратов, в том числе благодаря знанию эпигенетических механизмов, лежащих в основе ожирения», — отмечает она.

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян отмечает, что помимо перечисленных в исследовании факторов способствовать ожирению также могут гормональные изменения, связанные в том числе с применением гормональных препаратов. Кроме того, некоторые медицинские состояния, такие как сахарный диабет и гипотиреоз, могут способствовать набору лишнего веса.

По мнению эксперта, проблеме ожирения сейчас в России уделяется недостаточно внимания. Григорьян считает, что решение проблемы требует более широкой культурной и медицинской поддержки. «Врачи и здравоохранительные учреждения могли бы сделать больше, чтобы образовать население о последствиях ожирения и предоставить пациентам конкретные рекомендации по здоровому образу жизни. Культурная составляющая также играет важную роль. Если общество в целом будет придавать большее значение физической активности и здоровому питанию, это может стать мощным стимулом для изменения поведения», — подчеркнула ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии.

Она уверена, что помочь решению могут кампании по пропаганде здорового питания и физической активности, а также создание доступной спортивной инфраструктуры для всех граждан.

Авторы исследования ВШЭ считают, что избежать усугубления ситуации с ожирением можно не только за счет активной государственной политики, нацеленной на развитие здорового образа жизни и повышения внимания населения к собственному здоровью, но и за счет распространения приложений и устройств, мотивирующих вести здоровый образ жизни, и расширения ассортимента продуктов для здорового питания.