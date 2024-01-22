Росстат назвал число россиян с диагнозом ожирение

Опубликованные Росстатом данные о заболеваемости граждан показали рост числа новых случаев ожирения более чем на 10% за год. При этом в том же сборнике Росстата приводятся данные о резком увеличении числа занимающихся спортом

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В 2022 году в России было выявлено более 419 тыс. новых случаев ожирения. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023» (сборник издается раз в два года). В 2020 году врачи поставили 372 тыс. таких диагнозов, в 2021 году — 383 тыс.

Всего болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ в 2022 году были у 13,05 млн россиян, за два года до этого их было почти на миллион меньше — 12,07 млн. Из них сахарный диабет в 2022 году был 5,27 млн россиян, а ожирение у 2,17 млн.

Среди детей до 14 лет у 108 тыс. в 2022 году было выявлено ожирение. В 2010 году такой диагноз поставили 69 тыс. детей, в 2015 году — около 93 тыс. Более 40 тыс. подростков от 15 до 18 лет получили в 2022 году диагноз ожирение, в 2010-м их было почти в два раза меньше — 21 тыс.

При этом в том же сборнике Росстата приводятся данные о резком увеличении числа занимающихся спортом в различных секциях и клубах за 12 лет. Если в 2010 году их было 26,3 млн человек, то к 2015 году число выросло до 43,5 млн, а в 2022 году уже до почти 70 млн россиян.

«В последние годы зафиксировано трехкратное увеличение распространенности ожирения в мире», — говорила осенью 2023 года директор Государственного научного центра «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Наталья Мокрышева. По ее словам, в России 10% населения страдают тяжелым ожирением, более 30% имеют избыточный вес и ожирение. «Это база для развития сердечно-сосудистых состояний — инфарктов, инсультов, развития сахарного диабета», — отмечала Мокрышева.

На заседании Совета по физической культуре и спорту в октябре 2023 года министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что ожирением страдает 11% россиян.

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян в июне 2023 года заявил, что каждый второй взрослый россиянин имеет лишний вес или страдает ожирением, среди детей это 20–25%.