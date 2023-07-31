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В Петербурге мужчина поджег двери военкомата и протаранил ворота

В Петербурге мужчина поджег двери военкомата и попытался протаранить ворота на машине
Мужчину задержали. Он заявил, что напасть на здание его уговорил пользователь мессенджера, представившийся «сотрудником ФСБ», с которым житель Петербурга переписывался две недели
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В центре Санкт-Петербурга мужчина поджег двери военного комиссариата и попытался протаранить ворота на легковом автомобиле, сообщается в телеграм-канале администрации Центрального района.

Военкомат находится по адресу улица Чайковского, 55. Возгорание потушили, мужчину задержали. По данным телеграм-канала Mash на Мойке, перед этим он успел бросить ко входу два коктейля Молотова.

Как сообщает «Фонтанка», двери поджег 53-летний петербуржец, водитель ВАЗ 2199. При задержании мужчина рассказал сотрудникам полиции, что две недели общался с неким пользователем WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена), который представился «сотрудником ФСБ Колесниковым». Колесников уговорил своего собеседника напасть на здание. По утверждению «сотрудника ФСБ», ему нужно было попасть в военкомат, чтобы получить доступ к документам, которые якобы отправляются на Украину.

РБК обратился за комментарием в региональные управления МЧС и МВД.

Поджоги военкоматов в российских регионах фиксируют с начала военных действий на Украине в феврале 2022 года; такие случаи участились после объявления частичной мобилизации 21 сентября. Из-за этого Росгвардия усилила охрану зданий военкоматов. В Генштабе предупредили, что поджоги будут расцениваться как теракты или публичные призывы к террористической деятельности.

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