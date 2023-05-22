В Москве произошел пожар в здании военкомата

В здании, где расположен военкомат Преображенского района Москвы, произошел пожар. Возгорание зафиксировано на шестом этаже

Фото: Евгений Крылов / VK

В Москве произошел пожар в здании, где расположен Объединенный военный комиссариат Преображенского района.

«Заявка была на Колодезный переулок, 14. Последняя информация: открытое горение ликвидировано, дальнейшая разведка проводится. Сведений по пострадавшим не поступало», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Согласно данным сервисов «Яндекс.Карты» и 2ГИС, в здании находятся военкомат Преображенского района Москвы, жилищная инспекция по Восточному административному округу, офисы коммерческих компаний, кафе и СПА.

Позднее в МЧС уточнили, что пожар охватил шестой этаж. Согласно данным открытых ресурсов, военкомат расположен с первого по третий этажи. Площадь возгорания уточняется.

После объявления в России частичной мобилизации в сентябре 2022 года был зафиксирован рост числа поджогов военкоматов. В конце сентября Генштаб сообщил, что поджоги зданий военкоматов, нападение на их сотрудников и запугивание призывников и их родителей «путем фейковых сообщений в СМИ» будут расцениваться как теракты или публичные призывы к террористической деятельности, за это грозит до 15 лет лишения свободы. По ст. 205.2. УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма) грозит до семи лет тюрьмы.

Росгвардия из-за участившихся нападений на военкоматы усилила охрану возле их зданий, в том числе в Москве.