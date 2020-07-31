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Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений

На 1 августа запланированы рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Стамбул и Лондон. Также в этот день во Внуково из Стамбула прибудет рейс Turkish Airlines, а в Домодедово — Pegasus Airlines
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Фото: Emrah Gurel / AP
Фото: Emrah Gurel / AP

С 1 августа, когда Россия частично возобновит международное авиасообщение, полеты за рубеж и в страну начнут четыре авиакомпании: «Аэрофлот», «Победа», а также турецкие Pegasus Airlines и Turkish Airlines. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Первый после снятия ограничений рейс состоится в 07:50 мск из Шереметьево, Boeing 777 «Аэрофлота» вылетит в Стамбул. Также на этот день запланирован рейс «Победы» в Стамбул из Внуково.

«Аэрофлот» предупредил о сокращенной программе полетов в Лондон и Стамбул
Бизнес
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В свою очередь, во Внуково из Стамбула прибудет рейс Turkish Airlines, а в Домодедово — Pegasus Airlines.

На 1 августа также запланированы два регулярных рейса «Аэрофлота» из Москвы в Лондон. Со следующего дня полеты в Россию возобновит британская British Airways.

С 10 августа, как сообщает Росавиация, полеты в Турцию будут осуществлять уже девять российских авиакомпаний: к «Победе» и «Аэрофлоту» присоединятся S7, «Уральские авиалинии», Royal Flight, «Северный ветер», Azur Air, «Россия» и iFly.

Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения
Общество
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российские власти на фоне пандемии коронавируса приостановили международные регулярные и чартерные рейсы 27 марта. 24 июля премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что с августа полеты будут частично восстановлены. На первом этапе рейсы за рубеж будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Великобританию, Танзанию и Турцию, в дальнейшем этот список планируют расширить.

Пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова сообщила, что авиакомпания будет выполнять полеты в Стамбул и Лондон по сокращенной программе. Она пообещала, что перевозчик вернет деньги тем пассажирам, кто купил билеты на отмененные впоследствии рейсы после 1 мая. Источник РБК, близкий к «Аэрофлоту», ранее связал сокращение числа рейсов в британскую столицу незначительным спросом из-за отсутствия «нормального транзита» и с 14-дневным карантином для россиян.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Росавиация, аваирейс, восстановление авиасообщения
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