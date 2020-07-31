Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений

На 1 августа запланированы рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Стамбул и Лондон. Также в этот день во Внуково из Стамбула прибудет рейс Turkish Airlines, а в Домодедово — Pegasus Airlines

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С 1 августа, когда Россия частично возобновит международное авиасообщение, полеты за рубеж и в страну начнут четыре авиакомпании: «Аэрофлот», «Победа», а также турецкие Pegasus Airlines и Turkish Airlines. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Первый после снятия ограничений рейс состоится в 07:50 мск из Шереметьево, Boeing 777 «Аэрофлота» вылетит в Стамбул. Также на этот день запланирован рейс «Победы» в Стамбул из Внуково.

В свою очередь, во Внуково из Стамбула прибудет рейс Turkish Airlines, а в Домодедово — Pegasus Airlines.

На 1 августа также запланированы два регулярных рейса «Аэрофлота» из Москвы в Лондон. Со следующего дня полеты в Россию возобновит британская British Airways.