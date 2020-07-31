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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки от COVID-19 умер 161 человек

Количество новых подтвержденных диагнозов COVID-19 за сутки с 19 июля держится на уровне ниже 6 тыс. Всего с начала эпидемии в России выявили 839 981 случай заражения SARS-CoV-2
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

За последние сутки в России в результате заболевания COVID-19 умер 161 человек, сообщает оперативный штаб. Всего с начала эпидемия в стране скончались 13 963 пациента с коронавирусом.

Общее количество диагностированных заражений SARS-CoV-2 увеличилось до 839 981.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В Москве за прошедшие диагностировали 695 случаев заражения коронавирусом, это стало максимальным суточным значение за июль — большее число заражений в столице за сутки зафиксировали 30 июня, когда было подтверждено 745 диагнозов. Общее число заразившихся COVID-19 в столице с начала эпидемии достигло 241 359.

Мэр Москвы Сергей Собянин 30 июля заявил, что Москва прошла пик по коронавирусу и находится на минимальном уровне по заболеваемости, но ниже этого уровня показатели вряд ли опустятся. «От пика заболеваемости до сегодняшнего дня объем выявленных новых больных снизился в десять раз. То есть мы прошли пик. На мой взгляд, мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться не будем», — сказал он.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус возложил вину за резкий рост числа заразившихся коронавирусом в некоторых странах на молодежь, которая не соблюдает необходимые меры защиты. «Согласно свидетельствам всплески заболевания COVID-19 в некоторых странах обусловлены отчасти поведением молодых людей, позволяющих своим защитным барьерам снизиться во время летнего сезона в Северном полушарии», — сказал он.

В Польше суточное количество заразившихся утроилось за месяц: если 29 июня COVID-19 был диагностирован у 193 человек, то 30 июля Минздрав заявил уже о 615 новых случаев. Общее число заболевших в стране с начала эпидемии составляет 45 031, зарегистрировано 1709 летальных исходов.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, статистика, смерть
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