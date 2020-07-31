В России за сутки от COVID-19 умер 161 человек

Количество новых подтвержденных диагнозов COVID-19 за сутки с 19 июля держится на уровне ниже 6 тыс. Всего с начала эпидемии в России выявили 839 981 случай заражения SARS-CoV-2

Фото: АГН «Москва»

За последние сутки в России в результате заболевания COVID-19 умер 161 человек, сообщает оперативный штаб. Всего с начала эпидемия в стране скончались 13 963 пациента с коронавирусом.

Общее количество диагностированных заражений SARS-CoV-2 увеличилось до 839 981.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

В Москве за прошедшие диагностировали 695 случаев заражения коронавирусом, это стало максимальным суточным значение за июль — большее число заражений в столице за сутки зафиксировали 30 июня, когда было подтверждено 745 диагнозов. Общее число заразившихся COVID-19 в столице с начала эпидемии достигло 241 359.

Мэр Москвы Сергей Собянин 30 июля заявил, что Москва прошла пик по коронавирусу и находится на минимальном уровне по заболеваемости, но ниже этого уровня показатели вряд ли опустятся. «От пика заболеваемости до сегодняшнего дня объем выявленных новых больных снизился в десять раз. То есть мы прошли пик. На мой взгляд, мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться не будем», — сказал он.