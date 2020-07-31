Глава ВОЗ возложил вину за вспышки COVID-19 на молодежь

Резкий рост числа заразившихся коронавирусом COVID-19 в ряде стран мира вызван беспечностью молодежи, которая не соблюдает необходиме меры защиты. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Согласно свидетельствам, всплески заболевания COVID-19 в некоторых странах обусловлены отчасти поведением молодых людей, позволяющих своим защитным барьерам снизиться во время летнего сезона в Северном полушарии», — сказал он.

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